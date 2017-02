The Times scrie că românii ar trebui să protesteze împotriva serviciilor secrete

Un jurnalist al ziarul britanic „The Times” a radiografiat evenimentele din ultima perioadă din România. Roger Boyes îi îndeamnă pe români să protesteze faţă de serviciile secrete şi nu faţă de politicienii corupţi.

Ediţia electronică a ziarului a publicat săptămâna aceasta un editorial care are ca temă legalitatea acţiunilor desfăşurate de serviciile secrete româneşti. Titlul este unul fără echivoc: „Romania is becoming the EU’s outlaw state“, în traducere liberă „România devine un stat UE al fărădelegilor“.

Pornind de la protestele care se defăşoară în aceste zile în marile oraşe ale României, autorul articolului, ziaristul Roger Boyes, îşi îndreaptă atenţia către fosta Securitate: „Oamenii strigă «Afară cu hoţii!», iar asta duce, în mod inevitabil, cu gândul la Securitatea lui Ceauşescu. Nu pentru că aceştia reprezintă puterea de modă veche, ci pentru că piesa de teatru a străzii este jucată într-o periaodă în care conducătorii României par să copieze unele dintre tehnicile temutei Securităţi, serviciul secret atoateştiutor“.

Autorul face o scurtă istorie a transformării ofiţerilor de Securitate în slujbaşi ai Serviciului Român de Informaţii („15.000 de ofiţeri cu o reţea de 500.000 de informatori“). SRI – spune ziaristul – este departe de sălbăticia cu care acţiona Securitatea, însă nu poate scăpa de trecut. „Şi-a construit o uriaşă bază de date cu informaţii de la diverse agenţii guvernamentale. Scopul său este secret, mecanismele sale de control sunt neclare. Accesul SRI în viaţa de zi cu zi a fost adâncit şi îmbunătăţit prin cooperarea cu puternica agenţie anticorupţie. Împreună ascultă telefoane şi arestează preventiv, ţinând în acest fel suspecţii de rang înalt în detenţie pentru a-i opri să mai comită presupuse infracţiuni“.

Ziaristul britanic spune că măsurile anticorupţie din România au fost luate pentru a mulţumi Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii. El mai afirmă că protestele din Bucureşti şi din marile oraşe vin ca urmare a încercării Guvernului Grindeanu de a elibera aşa-numiţii corupţi „low-level“, dintre care – mai spune autorul – unii par a fi membri ai Partidului Social Democrat, anunță Adevărul.

În această fază, ziaristul opinează că furia românilor ar trebui îndreptată în altă direcţie: „Mânia ar trebui să vizeze serviciile secrete care au folosit chestiunea corupţiei pentru a-şi regla conturile cu inamicii, care au erodat drepturile fundamentale şi care au instituţionalizat o legătură sinistră între sistemul judiciar, serviciile secrete şi departamentele anticorupţie“.

Roger Boyes este un jurnalist britanic în vârstă de 64 de ani cu o experienţă în mass-media de peste 40 de ani. Absolvent de studii militare la M.A. University of London, Boyes şi-a început cariera de jurnalist în 1967, ca reporter-corespondent al agenţiei Reuters la Moscova. Până la căderea comunismului în Europa de Est a mai fost corespondent din Bonn (Germania Federală), Varşovia (Polonia) şi Roma (Italia). Din 1999 este corespondentul de la Berlin al ziarului „The Times“.