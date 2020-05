Teste reuşite pentru o pastilă care distruge coronavirusul

Un medicament cu mari şanse de distrugere a noului coronavirus a trecut deja de primul test pe oameni. A fost creat de Merck şi are denumirea tehnică EIDD-2801. Vine sub forma unei pastile dezvoltate de cercetători americani şi funcţionează prin generarea unei ”erori catastrofale” în materialul genetic ARN a virusului. Aceasta generează o serie de mutaţii care, în final, reuşesc să-l ucidă.

Medicamentul a parcurs deja primul test de siguranţă efectuat pe aproximativ 100 de voluntari din Marea Britanie, iar testele clinice extinse urmează să înceapă în Statele Unite şi în Marea Britanie în luna iunie a acestui an, peste doar câteva zile.

Dintr-un punct de vedere, noul EIDD-2801 funcţionează într-o manieră similară cu virusul pe care încearcă să-l distrugă, din prisma modului în care se reproduce odată ajuns în organism. „În momentul în care virusul primeşte în ARN-ul său molecule din medicament, apare o acumulare letală de erori, o eroare catastrofală”, explică profesorul Ralph Baric, un expert în coronavirusuri de la Universitatea din Carolina de Nord care lucrează de câţiva ani cu colegii de la Universitatea Emory pentru dezvoltarea EIDD-2801.

În ceea ce priveşte Remdesivir produs de Gilead Sciences, noul medicament EIDD-2801 face parte din aceeaşi clasă de antivirale. Există însă o diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte modul în care funcţionează cele două medicamente. „Remdesivir blochează o enzimă de care virusul are nevoie pentru a se replica. EIDD-2801 provoacă erori în enzimă, iar aceste erori generează o mutaţie catastrofală”, precizează Roger Perlmutter. În plus, Remdesivir este injectabil, în timp ce noul medicament vine sub formă de pastilă.