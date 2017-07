Țepe cu afaceri imobiliare în Cartierul Prietenia din Satu Mare

Cel puțin o familie a fost înşelată cu zeci de mii de euro la cumpărarea unei case

De câţiva ani auzim de ţepe imobiliare. Tot mai multe persoane se plâng că au rămas pe drumuri după ce au cumpărat case ori apartamente în care n-au mai reuşit să ajungă. Alţii s-au mutat în casele ori apartamentele pe care au crezut că le-au cumpărat, apoi după o perioadă au constatat că imobilele respective nu le aparţin. Într-o astfel de situaţie se află şi Viorica Vezeteu din Satu Mare, dar nu este singura. Mai sunt şi alte persoane care au crezut că şi-au cumpărat o casă în cartierul Prietenia situat în nordul municipiului Satu Mare, zona străii Barițu.

Societatea administrată de dezvoltatorul imobiliar Christian Radu Sebastian a intrat în faliment, iar o parte dintre cei care şi-au cumpărat o casă în cartierul respectiv au rămas fără imobilul mult dorit. Sigur că nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă respectivele persoane ar fi fost mai atente, n-ar fi semnat ca „primarul” şi n-ar fi dat banii înainte să se asigure că imobilul şi terenul repectiv există şi în natură. Oamenii trebuie să ştie că atunci când acceptă să cumpere o locuinţă pe jumătate terminată, ori doar pe hârtie riscă să rămână fără casa mult visată. Asta deoarece tot mai des auzim de blocaje financiare, insolvenţe sau chiar faliment.

Viorica Vezeteu susţine că a fost victima unei scheme de înşelăciune

Pentru a face rost de bani, dezvoltatorii le promit cumpărătorilor case la preţul de construcţie. Să revenim la povestea doamnei Viorica Vezeteu. Ea susţine că a fost victima unei scheme de înşelăciune pusă la cale de dezvoltatorul imobiliar. În acest sens, femeia a formulat o plângere penală şi a intentat o acţiune civilă. Acţiunea penală este în lucru la poliţie, iar acţiunea civilă urmează să primească termen de judecată.

Femeia susţine că dezvoltatorul imobiliar Christian Radu Sebastian i-a prezentat un teren pe care era amplasată o clădire în roşu alcătuită din două apartamente. Viorica Vezeteu era convinsă că achiziţionează apartamentul de la mansarda clădirii. Ba mai mult, ea a afectuat lucrările de finisaje la apartament. După o perioadă, a aflat cu stupoare că de fapt apartamentul respectiv precum şi terenul aferent în acte aparţin altei persoane. Tot atunci a aflat că de fapt ea a dat o căruţă de bani pentru un teren pe care nu se află nicio construcţie. Între timp pe teren dezvoltatorul a construit o casă, dar şi aceasta este sub sechestru. Sechestrul a fost aplicat de ANAF.

Viorica Vezeteu susţine că i-a dat dezvoltatorului imobiliar un apartament mobilat plus 10.000 de euro prin transfer bancar. În schimb a primit un apartament la mansarda unei case în roşu. A investit alţi 15.000 de euro pentru a-l finisa, iar în final a aflat că acel apartament, dar şi terenul aferent aparţin altei persoane.

Dezvoltatorul imobiliar recunoaşte că a indus-o în eroare pe cumpărătoare

Printr-o declaraţie dată în 21.11.2016, în faţa avocatului, Christian Radu Sebastian a recunoscut acest aspect. Prezentăm în continuare o parte din această declaraţie< „Recunosc faptul că anterior semnării promisiunii de mai sus am prezentat cumpărătorilor terenul şi clădirea din CF 165361 Satu Mare pe care era amplasată şi s-a construit la roşu o clădire cu două apartamente, din care mansarda a fost cumpărată de către Vezeteu Viorica (…) Înţeleg faptul că semnarea contractului (…) a fost făcută de Vezeteu Viorica în mod exclusiv în considerarea acestui imobil (clădire+teren din CF 165361) Satu Mare, întrucât aceasta a considerat şi a avut convingerea şi reprezentarea că acea proprietate imobiliară o cumpără). Totuşi, arăt că în Promisiunea bilaterală de vânzare – cumpărare nr. 1505 din data de 30.04.2015, în mod eronat am menţionat terenul din CF 165367 Satu Mare. Ulterior, pentru a face rost de lichidităţi am vândut terenul şi clădirea din CF 165361 către o altă persoană, însă ea aparţine numitei Vezeteu Viorica.”

În aceaşi declaraţie, bărbatul recunoaşte că în perioada 2015 – toamna anului 2016, femeia n-a fost tulburată în posesia imobilului.

Proprietarul din acte n-a venit niciodată la casă

În 30 aprilie 2015, la notar, între dezvoltatorul imobiliar şi Viorica Vezeteu se încheie promisiunea de vânzare – cumpărare. Femeia susţine că avea certitudinea că achiziţionează terenul şi imobilul din CF 165361 şi nu cel cuprins în CF 165362. Apoi, în 29 octombrie 2015, se încheie contractul de vânzare-cumpărare între dezvoltatorul imobiliar Christian Radu Sebastian în calitate de vânzător şi Koch Daniel Ovidiu în calitate de cumpărător. În 4 aprilie, acesta din urmă donează terenul şi imobilul respectiv alte persoane, probabil o rudă a sa. Cei doi au acelaşi nume de familie. Demn de remarcat este faptul că cei doi n-au preluat imobilul şi nici n-au fost niciodată la casă. Cu alte cuvinte Viorica Vezeteu nu este proprietara casei respective. „Nu deţine cheie şi a lăsat ca Vezeteu Viorica să construiască, să amenajeze dând astfel dovadă de rea-credinţă, necomportându-se niciodată ca un proprietar tabular”, se arată în plângerea penală. În decembrie, anul trecut Koch „şi-a amintit” că în 2015 a cumpărat o casă. Atunci a tăiat utilitățle, apa şi curentul şi apoi a trimis somațe de evacuare.

Viorica Vezeteu şi fiica ei ne-au cerut să publicăm acest material pentru a nu fi înşelate şi alte persoane. De asemnea ele speră că autorităţile se vor apleca asupra problemei lor, că vor urgenta cercetările.