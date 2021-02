Tensiuni în USR PLUS

Anunţul făcut miercuri de Dacian Cioloş despre dorinţa de a candida şi la alegerile prezidenţiale din 2024 dar şi pentru funcţia de preşedinte al USR PLUS, a stârnit nemulţumire în rândul membrilor partidului. Cioloş a trimis câteva săgeţi către copreşedintele USR PLUS, Dan Barna, lăsând să se înţeleagă că acesta nu are timp să se ocupe de partid.

„Cine se ocupă de partid trebuie să se ocupe şi de conducerea partidului şi de organizarea lui.

Când eşti în Guvern sau în Parlament ai şi acolo anumite responsabilităţi, unele sunt mai solicitante decât altele”, a spus Cioloş. Întrebat dacă el poate conduce partidul de la Bruxelles, Cioloş a spus: „Da, pot. Îmi ia câteva ore să ajung la Bruxelles şi înapoi de la Bruxelles. Deci nu asta e problema.”

Declaraţiile lui Cioloş au încins spiritele în rândul membrilor USR, care au început să îi acuze pe cei de la PLUS că vor să le „paraziteze”, să le „fure” partidul.

Congresul USR PLUS ar urma să aibă loc „cel mai târziu” la toamnă când va veni decizia definitivă a fuziunii şi înregistrarea în registrul partidelor a noii formaţiuni. Principala bătălie se dă între Dacian Cioloş şi Dan Barna pe şefia partidului.