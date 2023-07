Tenis: Participă sau nu Simona Halep la US Open?

Tribunalul care analizează cazul Simonei Halep cu privire la suspendarea sa, încă nu a dat o hotărâre clară, conform Agenţiei Internaţionale de Integritate a Tenisului (ITIA). Prin urmare, nu se ştie cu certitudine dacă Halep va putea participa la turneul US Open.

Unul dintre ultimele sale meciuri a avut loc în timpul US Open, anul trecut, pe 29 august, când a jucat împotriva Dariei Snigur. Surprinzător, iniţial, numele Simonei nu apărea pe lista de participanţi, fapt ce a dus la speculaţii că a fost adăugată ulterior, poate din cauza unei decizii favorabile luate de judecătorii londonezi în privinţa acuzaţiilor ce i se aduc. Cu toate acestea, realitatea pare să fie diferită. Pentru a putea participa la US Open, Halep va trebui fie să fie găsită nevinovată, fie să fie suspendată pentru cel mult un an. Dacă se va ajunge la cea de-a doua variantă, întrucât aproape 12 luni au trecut deja de când a fost acuzată de dopaj, s-ar putea considera că a executat deja pedeapsa. Conform informaţiilor din sursele jurnaliştilor germani, Simona Halep va fi informată despre decizia celor de la Sports Resolutions în săptămâna următoare. Tribunalul independent o analizează pe Halep din două perspective: prima fiind legată de faptul că la testul anti-doping a fost găsită cu Roxadustat, iar a doua referindu-se la neregulile descoperite în paşaportul său biologic.

În cazul în care verdictul nu va fi pe placul Simonei, există posibilitatea ca fostul lider mondial al tenisului feminin să conteste decizia la Curtea Internaţională de Arbitraj pentru Sport.