Temperaturile scăzute prelungesc sezonul căpşunelor la Halmeu

Dacă la sfârşitul lunii aprilie semnalam apariţia în mai multe localităţi din judeţ a căpşunelor din solarii, la timp relativ scurt au apărut şi cele din câmp.

Aşa cum probabil vă amintiţi, în ultimul sfârşit de săptămână al lunii mai, la Halmeu, se marca „Sărbătoarea căpşunului”. Au urmat apoi câţiva ani în care sărbătoarea a fost devansată chiar cu două săptămâni. Consursul organizat în fiecare an risca să nu mai aibă participanţi, căpşunele fiind pe terminate. Iată că în acest an frigul, temperaturile sub mediile multianuale ale lunii mai au prelungit sezonul de coacere. Din cauza pandemiei de Covid-19 s-a renunţat la festival.

