Tecău și Rojer au câștigat turneul din Dubai

Cuplul Horia Tecău – Jean Julien Rojer (Olanda) a câștigat sâmbătă proba de dublu a turneului de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari.

Tecău și Rojer au învins în finală cuplul Jamie Cerretani (SUA)/Leander Paes (India), scor 6-2, 7-6 (2). Considerați drept favoriţi numărul doi, Tecău și Rojer şi-au trecut în palmares al doilea titlu consecutiv la Dubai, după o oră şi 27 de minute.

Învingătorii vor primi un cec de 170.270 dolari şi 500 de puncte ATP. Pentru român a fost a 52-a finală de dublu din carieră şi prima din 2018.

Din punctul de vedere al palmaresului Horia Tecău poate fi considerat cel mai titrat tenismen român. El are acum 35 de titluri câştigate la dublu, câteva de Grand Slam, dar şi 18 finale pierdute. A câştigat 17 titluri alături de Rojer (în 2014 la Zagreb, Casablanca, Bucureşti, s-Hertogenbosch, Washington, Shenzhen, Beijing şi Valencia, trei în 2015 la Rotterdam, Wimbledon şi Turneul Campionilor de la Londra, unul în 2016, la Madrid, şi în 2017, la Dubai, Geneva, Winston-Salem, US Open, la Dubai în 2028), pierzând patru finale, în 2014 la Rotterdam, în 2015 la Sydney şi Nisa şi în 2016 la Cincinnati.

Zece succese a înregistrat alături de Robert Lindstedt: 2012 – Bucureşti, s-Hertogenbosch, Bastad, Cincinnati, 2011 – Bastad, Casablanca, 2010 – New Haven, Bastad, s-Hertogenbosch şi Casablanca).

Apoi, în cuplu cu bielorusul Max Mirnîi a câștigat la Bucureşti, s-Hertogenbosch, Beijing – toate în 2013.

Alte turnee le-a câștigat alături de Victor Hănescu (Acapulco) şi belgianul Dick Norman (Zagreb), în 2010, Marcus Daniell (Auckland), iar în 2016 alături de Florin Mergea la Bucureşti. Horia a ieşit învingător în 2012 şi în proba de dublu mixt la Australian Open (cu Bethanie Mattek-Sands).

Horia Tecău a pierdut 18 finale la dublu printre care una Jocurile Olimpice din 2016, (alături de Florin Mergea), alte două la Wimbledon în 2011 și 2010 ș una de dublu mixt (în cuplu cu Sania Mârza), la Australian Open în 2014. Totalul câștigurilor din tenis realizate de Horia Tecău sunt de peste 4,3 milioane de dolari.