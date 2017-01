Teatru pentru copiii între zero și șase ani, în primul festival dedicat lor la Oradea

Cei mai mici spectatori orădeni, cu vârste între zero și șase ani, sunt așteptați, cu părinții lor, la prima ediție a unui „Mini Fest” special, organizat în perioada 27-29 ianuarie de Teatrul Arcadia în parteneriat cu Teatrul „Ion Creangă” din București.

„Avem noi o regie, dar de fiecare dată iese alt spectacol, și asta nu din cauza noastră, ci datorită copiilor, pentru că la fiecare spectacol, copiii reacționează altfel. Eu sunt foarte bucuros că am reușit să pornim acest program de teatru pentru copii foarte mici pentru că este o modalitate foarte bună de a delecta și de a educa, în același timp”, a spus vineri, în conferință de presă, managerul teatrului Arcadia, Florian Silaghi.

Actorii orădeni pun în scenă lunar, din anul 2015, acest gen de spectacole interactive pentru copii. Ei vor prezenta, în „Mini Fest”, două din cele patru spectacole, două povești senzoriale regizate pe măsura celor mici, de Delia Gavlițchi, respectiv Nagy Victoria. Celelalte două vor fi jucate de Trupa Lilliput a Teatrului maghiar Szigligeti — „Mânuțe și piciorușe” și Asociația Reactor de Creație și Experiment din Cluj Napoca — „Forme”.

În spectacolul „Omuleț”, copiii între doi și șase ani învață, în mod distractiv, care sunt părțile corpului, ce funcționalitate au, iar în „Mic sau mare?” ei învață diferența între obiecte diferite. Muzica este aleasă sau compusă special pentru a menține viu interesul micilor spectatori.

„Am bătut recordul: cel mai mic spectator a avut o lună. Și mai tânăr de atât… Ce să vă spun? A fost absorbit de scenă. Nu-mi place să mă mândresc, dar nu a fost niciun părinte care să spună că nu le-a plăcut spectacolul; din contră, au apreciat inițiativa de a avea spectacole dedicate vârstei foarte fragede. Vă asigur că toate spectacolele au efect tranchilizant, dar sunt și câțiva copii care vor să participe activ și vor neapărat să urce pe scenă. În rest, sunt uimit de ce putere de concentrare au, chiar și copiii de șase luni, fără să se agite, foarte interesați de tot ce se întâmplă” a spus Florian Silaghi.

Fiecare spectacol durează 30 de minute, atât cât permite puterea de concentrare a celor mici, dar sunt continuate cel puțin 20—30 de minute cu interacțiune între copii și actori sau cu decorul folosit în spectacol.

Reprezentațiile au loc în Sala Studio Arcadia, pentru cel mult 40 de persoane, având în vedere nevoia de spațiu intim, familiar, cu condiții de încălzire și ambient adecvate pentru copilași. Biletele pentru spectacolul „Mic sau mare?”, prezentat și în străinătate de actorii orădeni, s-au epuizat deja, dar conducerea teatrului a promis că va organiza câte spectacole se vor mai solicita.

Părinții și alți adulți, cadre didactice sau artiști, vor putea să participe vineri la conferința „Educația timpurie prin teatru”, susținută de către psihoterapeutul Anca Zăgrian și regizorul Delia Gavlițchi, ambele cu experiență vastă în educația timpurie.

Actorii orădeni de la Arcadia sunt singurii din țară care, în cadrul parteneriatului de mentoring cu Teatrul „Ion Creangă”, din 2016, susțin spectacole de acest gen incluse în proiectul internațional „Small Size Performing Arts For Early Years”, derulat de 17 țări, finanțat prin programul Europa Creativă.

„Teatrele din acest proiect susțin spectacole în vederea dezvoltării teatrului pentru vârsta timpurie. Iar teatrele — membri principali pot să acceseze alte teatre pentru a fi mentorii lor. Din țară, deocamdată, noi suntem singurii cooptați de Teatrul ‘Ion Creangă’ din București. În urma acestui parteneriat, anul trecut am beneficiat de participarea la un festival, la work-shop-uri dedicate acestui tip de teatru, am descoperit forme noi de exprimare pentru această grupă de vârstă, am făcut schimb de spectacole, iar în vară vom organiza o tabără de creație cu artiști din București, Oradea și străinătate” a mai precizat Florian Silaghi.