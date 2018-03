Taxa specială de mediu a fost aplicată ilegal la Satu Mare. Banii încasați incorect trebuie restituiți imediat!

De curând, Curtea de Apel Oradea a dat o sentință prin care este declarată ilegală aplicarea taxei speciale de mediu asupra cetățenilor din Satu Mare. Am primit astfel încă o confirmare că interpretarea pe care am dat-o eu în cadrul ședinței de Consiliu Local este corectă.

Argumentele în baza cărora instanța, Curtea de Apel Oradea, a respins recursul Primariei / Consiliului Local Satu Mare sunt cele pe care le-am susținut mereu, respectiv: interpretarea sintagmei “poluatorul plătește”, conform căreia Consiliul Local în frunte cu primarul municipiului Satu Mare au obligat cetățenii municipiului să plătească această taxă este greșită.

Instanța a reținut că, răspunsurile oficialităților cu privire la plata acestei taxe este “interesează ca cetățeanul să nu plătească dacă nu a fost informat și stie ce sa facă” precum și faptul că, Comisia Europeana a fost de acord că România nu este pregătită cu implementarea acestei taxe”, deci, așa cum am susținut atunci când m-am împotrivit prin vot asupra instituirii acestei taxe, nici într-un caz sătmărenii nu trebuie să plătească această taxă.

De asemenea, instanța arată, așa cum am amintit și eu în cadrul ședinței de Consiliu Local, că există alte unități administrativ teritoriale din țară care au aplicat această taxă corect asupra operatorilor de salubritate. Instanța exemplifică în acest sens primaria Capitalei.

Un alt aspect de asemenea amintit de către mine în cadrul ședinței de Consiliu Local a fost că, clarificarea în ceea ce privește aplicarea taxei de salubrizare, ține de autoritățile naționale și legiuitor. Deci, dacă reglementările privind aplicarea acestei taxe sunt interpretabile, sarcina clarificării nu cade în nici un caz asupra autorităților locale care nu au nici un drept de a interveni în procesul legislativ sub acest aspect.

Astfel, Curtea de Apel Oradea a respins ca nefondat recursul Primăriei și a Consiliului Local Satu Mare hotărând ca sentința civilă 1401/ 21.06.2017 pronunțată de tribunalul Satu Mare să fie menținută. În consecință, s-a anulat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.49/23.02.2017 prin care sătmărenii au fost obligați la plata taxei speciale de mediu.

Cred că Primaria și Consiliul Local trebuie să ia măsuri imediate, și anume, această taxă specială de mediu nu trebuie doar anulată, ci banii plătiți incorect până acum trebuie restituiți imediat sau înapoiați prin compensarea cu servicii de salubrizare, adică suma totală plătită până acum ca taxă de mediu să fie scăzută din facturile următoare de salubrizare. În acest sens susțin inițierea de urgență a unei Hotărâri de Consiliu Local care să prevadă acest lucru.

Amintesc că, în cadrul ședinței de Consiliu Local în care s-a hotărât aplicarea acestei taxe asupra cetățenilor din Satu Mare am fost singurul consilier local care a votat împotrivă, susținând că este greșită interpretarea conform căreia această taxă ar trebui aplicată asupra cetățenilor. Pentru a lămuri acest aspect, ulterior am cerut o interpretare oficială chiar de la Ministerul Mediului, de unde am primit în scris o explicație conform căreia taxa specială de mediu trebuie plătită de către Depozitul Ecologic și recuperată de la firma de salubrizare, nici într-un caz de la cetățeni. Cu toate acestea, Primăria și Consiliul Local nu au luat atunci măsuri imediate de anulare a HCL 49/23.02.2017 și de restituire a sumelor încasate în acest scop de la sătmăreni. Sper ca în acest moment, când taxa este considerată ilegal aplicată, aceste măsuri să fie luate imediat.

Mihai Huzău

Consilier Local ALDE