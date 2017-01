Taxa pentru permisul de pescuit recreativ sau sportiv ce se plătea Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură a fost eliminată

Pentru a putea pescui pe Someş, Crasna, Tur, ape curgătoare şi canale, pescarii trebuie să devină membri ai unei asociaţii de profil

Pescarii nu mai plătesc cotizaţia de 30 de lei pe an către Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură, acea taxă pentru permisul de pescuit recreativ sau sportiv.

Taxa se achita la Trezorerie, iar directorul Asociaţiei Pescarilor Sportivi Satu Mare, Levente Nagy, atrage atenţia pescarilor să nu mai facă plăţi în acest sens la trezorerie sau finanţe deoarece taxa nu mai există.

E nevoie de carnet de membru al unei asociaţii de pescari

Odată achitată acea taxă, pescarii puteau pescui pe Someş, Crasna, Tur, pe alte ape curgătoare şi canale de la noi din judeţ. Noutatea este aceea că acum, cei care vor totuşi să pescuiască, pentru a intra în legalitate trebuie să devină membri ai unei asociaţii de pescari, asociaţie la care să îşi achite cotizaţia de membru.

APS Satu Mare are 800 de membri

În cazul Asociaţiei Pescarilor Sportivi Satu Mare, care are în jur de 800 de membri, taxa de membru este de 70 de lei pe an, în cazul elevilor cu vârsta până în 14 ani e 35 lei, în cazul persoanelor cu dizabilităţi e tot de 35 de lei pe an, iar în cel al vârstnicilor care au peste 70 de ani, la fel, 35 de lei pe an. Pentru a pescui pe bălţile de la Porumbeşti şi Adrian se achită separat şi alte taxe.

Tot mai mulţi sătmăreni devin membri ai asociaţiei de pescari pentru a beneficia de reduceri la taxa de pescuit ce o achită în alte ţări europene

Din informaţiile primite de la reprezentantul APS Satu Mare reiese că în Satu Mare sunt mai bine de 2000 de pescari. Şi e posibil să asistăm la o creştere a numărului pescarilor cu acte în regulă dat fiind faptul că tot mai mulţi sătmăreni care muncesc peste hotare solicită să devină membri ai APS pentru ca mai apoi, în ţara în care muncesc, să plătească o taxă anuală de pescuit mai mică, făcând dovada că sunt membri ai unei asociaţii de profil. Şi, în loc să scoată din buzunar sute de euro pe an, scot doar o sută de exemplu în state precum Italia ori Germania.

Până una-alta, se poate pescui pe Someş, Crasna, Tur, alte ape curgătoare şi canale de la noi din judeţ. Evident, după intrarea în legalitate şi numai în afara perioadei de prohibiţie generală. În acea perioadă pescarilor le rămâne să aleagă un luciu de apă administrat de asociaţiile de pescari sau de privaţi. În continuare, inspectorul APS Satu Mare, în colaborare cu Jandarmeria, verifică pe malul Someşului, pe canale sau alte ape curgătoare dacă pescarii au acte în regulă pentru a pescui, iar cei prinşi că pescuiesc fără permis riscă amenzi usturătoare.