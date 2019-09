Tatăl copilului bătut într-o clasă din Gherţa Mică spune că nu s-au luat măsuri împotriva agresorului

0304

Două cazuri au fost în atenţia prefectului Darius Filip în cadrul audienţelor susţinute marţi, 3 septembrie, la sediul Instituţiei Prefectului din judeţul Satu Mare.

Trei pensionari din cadrul Ligii Pensionarilor “Unirea” din judeţul nostru au solicitat sprijin în vederea atribuirii unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor specifice acestei categorii de persoane în condiţii decente, în municipiul reşedinţă de judeţ.

Al doilea caz este cel al unui părinte absolvent de clasa a VIII-a în unitatea de învăţământ din Gherţa Mică, care a reclamat faptul că nu au fost luate măsuri împotriva agresorilor fiului său. Concret, în 5 iunie, băiatul a fost agresat fizic de doi colegi de clasă. Ulterior, părintele a depus plângere atât la Poliţie cât şi la Inspectoratul Şcolar Judeţean, răspunsurile din partea acestor instituţii nemulţumindu-l.

Vă reamintim că Nicolae Bura, tatăl elevului agresat, a venit imediat după incidentul din iunie la redacţia Informaţia Zilei, când ne-a povestit de bătaia pe care a primit-o băiatul cu o zi înainte de absolvirea şcolii gimnaziale.

A venit acasă bătut, nu avea aer

“În cursul zilei de 5 iunie copilul a venit acasă în jurul orei 9.00. A venit bătut, nu avea aer, îi venea să vomite. Am dat telefon după Salvare, care a venit la domiciliu împreună cu Poliţia. Poliţia a mers la şcoală pentru indentificarea colegilor care l-au bătut pe fiul meu. Ambulanţa l-a dus la Spitalul Negreşti-Oaş unde i-au fost făcute toate analizele. În cursul acestei dimineţi (6 iunie, n.r.) am făcut medicina legală”, ne povestea pe atunci bărbatul.

“Copilul nu are răni deschise, însă are hematoame pe mâini, la nivelul burţii unde a fost lovit cu piciorul şi o umflătură la glezna piciorului stâng. De asemenea, a fost bătut cu capul de o uşă de termopan. Copiii l-au bătut spunând aşa: “Vreau să ţii minte că ai fost opt ani de zile coleg cu noi, să îţi aduci aminte peste ani”, a adăugat părintele.

Pe de altă parte, Nicoleta Roman, directoarea Şcolii Gimnaziale Gherţa Mică a spus că din declaraţiile agresorilor rezultă că elevul nu a fost bătut şi că aşa-zisa victimă ar fi folosit injurii la adresa a doi dintre colegi, iar aceştia l-ar fi îmbrâncit.