Tartă cu cireşe

Tarta cu cirese este un deliciu foarte potrivit pentru zilele calduroase de vara, pentru duminicile in familie sau pentru o petrecere cu prietenii in gradina ori pe terasa.

Ingrediente aluat:

– 300 g faina

– 2 linguri zahar sau dupa gust

– un varf de sare

– 150 g unt rece taiat in bucatele

– 50 g untura

– 6-7 linguri apa rece

Pentru umplutura avem nevoie :

– 800 g cirese fara samburi

– 4 linguri amidon alimentar

– 100 g zahar

– 1 lingura zeama lamaie

-1 lingura de unt taiat in bucatele

Se amesteca faina, sarea, zaharul apoi se adauga untul taiat bucatele, untura si apa rece. Nu se framanta mult, doar cat se aduna ingredientele. Se lasa la rece cel putin 30 minute.

Intre timp se scot samburii cireselor si apoi se amesteca cu amidon, zahar, sare, zeama lamaie.

Aluatul se imparte in 2 parti egale, prima foaie se pune in tava si se baga la frigider pentru 10 minute, apoi se adauga ciresele si cateva bucatele de unt se acopera cu a 2-a foaie si iar la rece. Faceti cateva orificii cu furculita.

Se aduna bine marginile si se preseaza cu furculita. Am uns cu ou batut si am presarat cu zahar tos. Se lasa in tava sa se raceasca.

Pofta buna !