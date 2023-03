Tarifele de referinţă RCA cresc cu 10 până la 40%

Tarifele de referinţă RCA 2023 au fost publicate de ASF, existând o creştere între 10 şi 40% faţă de februarie 2022. În piaţa, asta se va resimţi în creşterea preţurilor asigurărilor RCA. Preţurile finale ale asigurărilor RCA sunt însă influenţate de sistemul Bonus-Malus, care poate aduce scăderi de până la 50% sau creşteri de până la 80%.

Cel mai mult pentru asigurarea RCA vor plăti şoferii sub 30 de ani care conduc maşini cu capacitatea cilindrică de peste 2.500 de centimetri cubi (cmc). În acest caz, valoarea tarifului de referinţă este de 4.709 de lei pe an. La polul opus, cea mai ieftină asigurare obligatorie va fi plătită de şoferii între 51 şi 60 de ani care conduc maşini cu motoare sub 1200 de centimetri cubi.

Tarifele de referinţă pentru şoferii sub 30 de ani sunt de 1822 de lei pentru maşinile sub 1200 cmc, 1931 lei pentru cele între 1201-1400 cmc, 2187 lei pentru 1401-1600 cmc, 2327 lei pentru maşinile care au între 1601-1800 cmc, 2505 de lei pentru 1801-2000 cmc, 3304 de lei pentru 2001-2500 cmc şi 4709 de lei pentru maşinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi. Faţă de februarie 2022, în funcţie de capacitatea cilindrică, creşterile primelor sunt între aproximativ 550 şi 1150 de lei, în jur de 40%. În cazul modelelor electrice, tariful de referinţă va fi de 2742 lei.

Tarifele de referinţă pentru şoferii între 31 şi 40 de ani sunt de 1114 de lei pentru maşinile sub 1200 cmc, 1123 lei pentru cele între 1201-1400 cmc, 1236 lei pentru 1401-1600 cmc, 1364 lei pentru maşinile care au între 1601-1800 cmc, 1481 de lei pentru 1801-2000 cmc, 1972 de lei pentru 2001-2500 cmc şi 2832 de lei pentru maşinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi. Creşterile primelor sunt între aproximativ 300 şi 500 de lei. Procentual, creşterile sunt între 20% şi 40%. În cazul modelelor electrice, tariful va fi de 1643 de lei.

Tarifele de referinţă pentru şoferii între 41 şi 50 de ani sunt de 1076 de lei pentru maşinile sub 1200 cmc, 1129 lei pentru cele între 1201-1400 cmc, 1265 lei pentru 1401-1600 cmc, 1356 lei pentru maşinile care au între 1601-1800 cmc, 1445 de lei pentru 1801-2000 cmc, 1974 de lei pentru 2001-2500 cmc şi 2912 de lei pentru maşinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi. Creşterile sunt între aproximativ 300 şi 650 de lei, iar procentual, între 25% şi 40%. În cazul modelelor electrice, tariful va fi de 1509 de lei.

Tarifele de referinţă pentru şoferii între 51 şi 60 de ani sunt de 1006 de lei pentru maşinile sub 1200 cmc, 1048 lei pentru cele între 1201-1400 cmc, 1195 lei pentru 1401-1600 cmc, 1337 lei pentru maşinile care au între 1601-1800 cmc, 1410 de lei pentru 1801-2000 cmc, 1899 de lei pentru 2001-2500 cmc şi 2853 de lei pentru maşinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi. Creşterile primelor sunt între aproximativ 250 şi 550 de lei, procentual între 20% şi 30%. În cazul modelelor electrice, tariful de referinţă va fi de 1397 de lei.

Tarifele de referinţă pentru şoferii peste 60 de ani sunt de 1036 de lei pentru maşinile sub 1200 cmc, 1079 lei pentru cele între 1201-1400 cmc, 1204 lei pentru 1401-1600 cmc, 1325 lei pentru maşinile care au între 1601-1800 cmc, 1392 de lei pentru 1801-2000 cmc, 1966 de lei pentru 2001-2500 cmc şi 2767 de lei pentru maşinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi. Creşterile primelor sunt de aproximativ 250 de lei, procentual între 10% şi 30%. În cazul modelelor electrice, tariful de referinţă va fi de 1440 de lei.