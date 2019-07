Tăriceanu spune că se simte obligat să candideze la prezidenţiale

El atacă raportul GRECO şi crede că Kovesi va lucra la blocarea fondurilor europene pentru România

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marţi, că partidul pe care îl conduce este de factură liberală şi îşi propune să reprezinte un anumit electorat, lucru care pe el îl obligă să îşi depună candidatura la alegerile prezidenţiale.

El a precizat că, după 20 iulie, ALDE şi PSD vor avea discuţii, pe baza sondajelor de opinie, dacă merg cu un candidat comun.

Tăriceanu: 90% din votanţii PSD m-ar susţine

“Mi-am arătat această disponibilitate, colegii mei cunosc că am motivaţia necesară pentru a candida. Având în vedere că o candidatură cu şanse mai mari de succes ar fi o candidatură comună cu colegii noştri de la PSD, vom discuta după data de 20 pe baza sondajelor de opinie. Vom hotărî întâi separat şi apoi dacă va fi cazul împreună, despre candidaturi separate sau despre candidatura comună”, a declarat Tăriceanu.

Întrebat dacă el va candida oricum, Călin Popescu Tăriceanu a declarat: “ALDE, ca formaţiune de factură liberală, îşi propune să reprezinte un anumit electorat, lucru care pe mine mă obligă să îmi depun această candidatură pentru a reprezenta acest electorat care are o viziune liberală”.

“În sondajele pe care noi le-am făcut nu este măsurată şi dna Dăncilă pentru că dânsa a declarat că nu vrea să candideze. Există o majoritate covârşitoare care optează pentru soluţia de candidat unic şi în cadrul ALDE, şi în cazul PSD şi există o majoritate de 90% din electoratul PSD care m-ar susţine”, a mai declarat el.

Atac împotriva lui Kovesi

Tăriceanu critică opiniile conform cărora ratarea “marilor posturi europene” în favoarea statelor din Vest ar maximiza şansele ca Laura Codruţa Kovesi să obţină funcţia de procuror şef european, spunând că Vestul nu pare interesat să acorde compensaţii, iar în plus, un asemenea post ar fi “un măr otrăvit”, exprimând temeri că rolul lui Kovesi ar putea fi acela de a bloca accesul României la fondurile europene.

“Dincolo de faptul că Vestul nu îmi pare deloc interesat în acest moment în a acorda “compensaţii” Estului, ar trebui să ne punem serios întrebarea dacă un asemenea post – presupunând că l-am obţine – nu e, de fapt, un măr otrăvit. Mi-e teamă că rolul principal al dnei Kovesi ar fi să ne blocheze, sub pretextul interminabilelor anchete la care se pricepe atât de bine, accesul la fondurile europene. Cu alte cuvinte, UE ne-ar da cu o mână şi ne-ar bloca cu două”, susţine Tăriceanu. El reaminteşte “câte firme autohtone au fost lichidate prin suspectarea şi anchetarea la nesfârşit a patronilor ori a managerilor”.

Tăriceanu: GRECO n-a fost interesat de protocoale

Liderul ALDE afirmă, referindu-se la Raportul GRECO publicat marţi, că documentul reprezintă părerea unor experţi străini despre justiţia din România, fiind aceiaşi experţi care nu au avut nimic de comentat despre protocoalele secrete, dosare făcute la comandă, ”sentinţele venite din pădurile patriei”.

El prezintă apoi un punct de vedere al preşedintelui UNJR, Dana Gîrbovan, inclusiv o situaţie a modului în care diverse state s-au conformat recomandărilor GRECO.