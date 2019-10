Tăriceanu spune că ALDE nu se va lăsa înghițit de Pro România

Și lasă de înțeles că și-ar mai dori un mandat de prim ministru, pentru că are experiență

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, dă asigurări că ALDE nu va fi “înghiţit” de Pro România, sunând că partidul pe care îl conduce a stat “în gât” şi PSD-ului. Tăriceanu susţine că are impresia” că cei de la Pro România „nu prea înţeleg noţiunea de parteneriat” şi le cere membrilor să se pregătească pentru ca partidul să intre singur în alegeri.

“Cu cei de la Pro România am avut o discuţie de principiu şi primul lucru pe care l-am hotărât a fost să susţinem un candidat comun, pe Mircea Diaconu. Am impresia că ei nu prea înţeleg noţiunea de parteneriat. Dacă nu înţeleg noţiunea de parteneriat atuncea îmi pare rău, ne vedem de drum singuri, avem ce să facem. Sigur că lucrul ăsta este, poate, un pic riscant, dar şi în 2016 când am candidat la alegeri a fost riscant şi am intrat în Parlament, am obţinut reprezentare la nivel local”, afirmă Tăriceanu.

Tăriceanu: Dăncilă avea un singur atu

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a povestit că i-ar fi propus Vioricăi Dăncilă, când se aflau la guvernare, o restructurare guvernamentală prin reducerea aparatului guvernamental şi modificarea legii privind statutul funcţiei publice, dar aceasta ar fi refuzat, invocând relaţiile de prietenie cu cei vizaţi, relaţii de rudenie sau faptul că se supără organizaţiile judeţene. El a povestit că lideri din PSD i-au spus că Dăncilă greşeşte, concluzia sa fiind că, în pofida faptului că ALDE e mai mic decât PSD, a reuşit să răstoarne carul cu proşti.

Liderul ALDE spune că Viorica Dăncilă “avea un singur atu, că era prim ministru” şi că a pierdut acest atu, iar în acest context Mircea Diaconu are ”prima şansă să intre în turul doi” .

“Mi-a spus că (…) nu poate să dea afară secretarii de stat că se supără organizaţiile judeţene, că nu poate să dea afară jumătate din consilierii de la cabinete din acelaşi motiv că se supără prietenii ei şi rudele. La un moment dat a fost o discuţie absolut caraghioasă: Fă restructurarea Guvenrului, Păi, zice, nu pot, De ce? Păi Intotero e prietenă cu mine, că pe Fifor nu ştiu ce, că pe ălalaltu… (…) luasem lista cu membrii Guvernului, aia-i prietenă, ăla-i rudă cu cutare…”, a povestit preşedintele ALDE.

Experiență de premier

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, sâmbătă, la Sibiu, că experienţa lui ar putea fi utilă în funcţia de premier, după alegerile prezidenţiale. „Să ştiţi că până mă retrag din politică, nu spun că nu mă interesează”, a mai spus liderul ALDE.

“Cred că am o experienţă care ar fi utliă, dar sigur că acest lucru trebuie să fie împărtăşit şi de alegători. Să sperăm că după alegerile din 2020, împreună cu ALDE vom ajunge să avem un vot majoritar, care să ne dea această posibilitate, dar nu legătura cu Mircea Diaconu. Eu vreau să avem votul cetăţenilor”, a spus Tăriceanu.