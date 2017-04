Tăriceanu și-a anunțat candidatura la șefia ALDE

Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat vineri că va candida la funcția de președinte ALDE, partidul urmând să fie condus și de 17 vicepreședinți.

Copreședintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a declarat vineri că nu îl interesează absența de la lucrările Congresului ALDE a celuilalt copreședinte, Daniel Constantin, și a precizat că alegerile într-un partid nu se fac de instanțe, ci de către delegații la congres.

Tariceanu a precizat că Delegația Permanentă a dezbătut vineri modificările la statut, care vor fi supuse aprobării Congresului vineri după-amiază, și a aprobat ordinea de zi pentru sâmbătă, notează Agerpres.

Sâmbătă dimineață vor lua cuvântul invitații la Congresul ALDE, vor fi prezentate și dezbătute patru rezoluții (moțiuni) și apoi vor fi alese structurile de conducere — președinte și 33 de membri ai Biroului Politic Executiv.

„Din cei 33 de membri, 17 sunt vicepreședinți, iar 16 membri. De asemenea, vor mai fi aleși 12 membri supleanți. Alegerea se va face în mod liber, nu există listă. Se depun candidaturile și în ordinea descrescătoare a voturilor vor fi stabiliți cei care devin membri în Biroul Politic Executiv. Primii 17 vor deține funcția de vicepreședinte și următorii 16 funcția de membru. Voi candida la funcția de președinte”, a afirmat Tăriceanu, vineri, după Delegația Permanentă a ALDE.

Potrivit acestuia, vor exista două moduri de prezentare a candidaturilor. „Aceste candidaturi se vor trimite pe mail, cv-urile profesional și politic, și vor fi urcate pe site-ul ALDE București. Toți cei care sunt candidați și vor să se prezinte vor avea posibilitatea să o facă mâine în timpul Congresului, la tribună”, a adăugat Tăriceanu.

Referitor la statut, Tăriceanu a subliniat că vor fi mai multe nivele de structuri de conducere.

„Forul suprem în orice partid e Congresul, sub Congres este Delegația Permanentă, sub Delegația Permanentă este Biroul Politic Central, sub Biroul Politic Central este Biroul Politic Executiv de care v-am vorbit înainte și apoi este președintele. Sigur că structurile executive într-un partid sunt alcătuite în principal din președinte și Biroul Politic Executiv. Așa va fi la ALDE, urmând să utilizăm pentru anumite atribuții și celelalte structuri pe care le-am definit — Biroul Politic Central și Delegația Permanentă”, a explicat Tăriceanu.

El a spus că două dintre rezoluții „vor fi pe teme eminamente politice”.

„Prima este legată de drepturile și libertățile cetățenești și funcționarea statului de drept. A doua este referitoare la rolul României în Europa și rolul pe care România trebuie să îl joace în perspectiva evoluției UE, a proiectului european. A treia rezoluție este referitoare la situația pe care aș spune-o de supra-reglementare care funcționează în România unde avem un număr imens de legi, hotărâri de guvern, ordonanțe, care se suprapun și care fac ca justiția să fie greu accesibilă cetățenilor obișnuiți și a patra rezoluție va fi una pe teme exclusiv economice și sociale”, a arătat Tăriceanu.