Tăriceanu se teme de o posibilă ruptură fie în PSD, fie în ALDE

Copreședintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu consideră că, pentru actuala coaliție de guvernare, ar fi „perdant” să se producă o ruptură fie în PSD, fie în formațiunea politică pe care o conduce.



„Cred că ar fi perdant pentru actuala coaliție de guvernare o ruptură să se producă fie în PSD, fie în ALDE. Eu sper să nu se întâmple acest lucru. În ceea ce privește ALDE, am avut cu colegul meu, copreședintele Daniel Constantin, în câteva rânduri, niște discuții legate de acest subiect și el mi-a spus că nu are niciun fel de intenție să facă acest pas. (…) Nu am motive să cred că are o altă agendă, diferită, decât ceea ce mi-a spus mie”, a spus miercuri Tăriceanu, la Antena 3.

El a amintit că succesul USL în alegeri din 2012 „s-a dus pe apa sâmbetei” pentru că „s-a lucrat intens și s-a reușit până la urmă să se distrugă încrederea între liderii celor două partide, PSD și PNL”.

„La ce ne-a folosit acea victorie? Același lucru spun și acum: nu e păcat de victoria pe care am înregistrat-o în 11 decembrie? (…) În România, până la alegerile din 11 decembrie au avut o influență grea de tot, forțe oculte, forțe nelegitime care au intrat în jocul politic de care, din păcate, președintele s-a folosit și pare să dorească să se folosească în continuare. Deci, dacă președintele are o altă agendă, dacă președintele vrea cu orice preț să continue războiul pe care l-a anunțat la adresa actualei coaliții de guvernare, nu mă miră ca să existe astfel de încercări (repetarea scenariului din 2012 — n.r)”, a adăugat Tăriceanu, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, în prezent nu ar exista „o agendă atât de diferită încât să justifice o rupere”.

El și-a exprimat însă speranța că actuala coaliție va găsi resursele pentru „a armoniza punctele de vedere”.

„Pentru PSD și pentru noi (ALDE — n.r.) simt nevoia să mergem împreună mai departe și eu cred că se vor găsi formulele politice ca să armonizăm punctele de vedere”, a opinat Tăriceanu.

Ponta spune că nu se va rupe coaliția

Deputatul PSD Victor Ponta spune că este o problemă strict personală că nu se înțelege cu președintele PSD, Liviu Dragnea, adăugând că nu este dispus să renunțe la a-și face auzite opiniile. El mai spune că în 2016, când nu avea nicio relație cu conducerea social-democraților, mai degrabă a fost apropiat de liderii ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu și Daniel Constantin.

Ponta a opinat, miercuri seara, într-o intervenție la RTV, că nu se va rupe coaliția de guvernare.

„Nu știu exact care sunt speculațiile, nu cred că se rupe nicio coaliție și nici nu vreau să se rupă vreo coaliție. Eu aș vrea să aibă succes coaliția actuală, pentru că anul trecut, chiar dacă n-am avut practic niciun fel de implicare, nicio funcție, nicio relație cu conducerea PSD, mai degrabă am fost apropiat de dl Tăriceanu și de dl Daniel Constantin, am fost în cele două campanii electorale, că m-au invitat colegii mei de la PSD. Am făcut campanie, bănuiesc că am convins un număr de oameni să voteze pentru PSD-ALDE și vreau să aibă succes coaliția. Eu nu cred și nu mă puteți bănui, oricât de rău aș fi eu, că îmi doresc să câștige dl Iohannis și PNL. Vă aduc aminte că anul trecut, când nu-i critica nimeni pe dl Iohannis și pe guvernul tehnocrat, eu — și presa — mi-am făcut datoria să-i critic atunci când greșeau”, a spus fostul premier.

El a susținut că nu va spune niciodată nimic rău despre PSD, dar prin prisma experienței sale are dreptul de a spune unele lucruri care privesc întreaga societate.