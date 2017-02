Tăriceanu respinge declarațiile că ar susține un Romexit

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, susține că declarațiile pe care le-a dat în cadrul unor emisiuni televizate au fost ”răstălmăcite și utilizate ca propagandă” și respinge ”manipulările” care au apărut în anumite publicații că ar susține un Romexit.



”Cu regret am constatat că declarațiile pe care le-am acordat în cadrul unor emisiuni televizate au fost răstălmăcite și utilizate într-o propagandă care nu are alt scop decât acela de a crea instabilitate și tensiune. (…) Am fost premierul Guvernului care a reușit să ducă România în Uniunea Europeană. (…) Sunt un pro-european convins. România face parte din rândul celor mai înaintate democrații liberale și românii sunt în situația să beneficieze de avantajele unui spațiu de libertate și prosperitate cu adevărat unic în lume. La 10 ani de la acel moment, România trebuie sa fie un membru puternic al Uniunii Europene”, a scris Tăriceanu, marți, pe pagina sa de Facebook.

El respinge ”manipulările’ care au apărut în anumite publicații că ar susține un Romexit.

”Vă spun ce susțin: să fim un membru respectat, fără un MCV cu o țintă mobilă, regulile care se aplică cetățenilor europeni pe piața muncii să se aplice și cetățenilor români, să ne putem aloca resursele pentru dezvoltare în funcție de interesele proprii, să nu fim considerați ca piață de desfacere și furnizori de mână de lucru ieftină, companiile străine să aibă un comportament fiscal onest, ș.a.m.d. E prea mult? Vă las să judecați. Eu nu pot accepta să fim tratați ca o țară de mâna a doua”, a subliniat președintele Senatului.

Tăriceanu arată că în cadrul intervențiilor televizate a făcut o analiză a modului în care Marea Britanie a ajuns la situația de a alege Brexit-ul.

”Pentru că și-au dat seama că deciziile cele mai importante în loc sa fie luate în Parlamentul britanic sunt luate la Bruxelles de funcționari europeni care nu au nicio legitimitate. Și britanicii, care sunt un popor cu istorie, cu demnitate, curaj, care au luptat în războaie, au clădit un imperiu mondial, au acest comportament de orgoliu și până la urmă de responsabilitate a propriului lor destin și au luat această decizie pe care noi nu putem în fond nici să o criticăm, nici să o aprobăm. Este problema lor, putem numai să o analizăm. Am făcut această analiză prin prisma acestui fapt, și anume că își cunosc interesul național”, a explicat el.

Președintele Senatului spune că își dorește ca și celelalte țări europene să respecte România.

”Sunt convins că și România își are propriile interese naționale și este o țară suverană. Vreau ca celelalte țări membre UE să ne respecte pentru că și noi le respectăm”, a punctat el.