Tăriceanu crede că Iohannis are un plan care să ducă la schimbarea Guvernului

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că șeful statului ar putea avea „un plan care să ducă la schimbarea Guvernului”.



„Se pare că discuția pe care am avut-o cu președintele, imediat după alegeri, nu era un simplu bluf. Se pare că are un plan care să ducă la schimbarea Guvernului și la instalarea guvernului lui, așa cum a făcut și în 2015, după accidentul de la Colectiv. Și acest lucru e foarte grav pentru că președintele trebuie să respecte ordinea constituțională, trebuie să respecte rezultatul alegerilor, chit că îi convin sau nu îi convin, trebuie să respecte voința cetățenilor”, a afirmat Tăriceanu, sâmbătă seară, la RTV, citat de Agerpres.

El a subliniat că principalul rol pe care un președinte îl are este „acela de a respecta legalitatea și Constituția”.

„Dacă nu respectă principiile democratice, sigur că orice președinte se descalifică, chiar dacă pe moment poate profită de tulburarea, de neliniștea de enervarea oamenilor, a unei părți din public. (…) Președintele vrea să profite de această situație și cred că, dacă nu va da un mesaj și el în sensul de a arăta că este momentul să punem punct acestei tulburări care afectează România și mai ales marile orașe de câteva zile, face o greșeală mare”, a adăugat Tăriceanu.