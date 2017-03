Tăriceanu constată că ministrul Justiției „a transmis mingea la Cotroceni”.

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că evaluarea șefilor din Ministerul Public și DNA realizată de ministrul Justiției, Tudorel Toader, reprezintă un „cartonaș galben”, dar și „un gest de curaj” într-un context politic „neprielnic” intern și extern.



„Am remarcat rigoarea extraordinară a prezentării, la rece, acum, după ce emoția colectivă a trecut, rigoarea prezentării acestor grave încălcări ale Constituției. Este pentru prima dată din cât îmi aduc eu aminte în ultimii 12-13 ani când un ministru al Justiției întreprinde o astfel de măsură, de evaluare a procurorilor care, conform Constituției, funcționează sub autoritatea ministrului Justiției. Deci, iată, un ministru al Justiției care își cunoaște rolul, îl înțelege și și-l asumă. Până acum nu am avut așa ceva. (…) E foarte bine că Tudorel Toader a făcut un expozeu tehnic. Dacă ar fi venit cu argumente politice, obiectivitatea analizei, evaluării ar fi fost pusă sub semnul întrebării. (..) Eu cred că domnul Toader, dacă vreți să interpretăm într-o altă cheie, pe lângă faptul că este primul care are curajul să demareze o astfel de evaluare — ceea ce niciun alt ministru din trecut, nici mai recent, nici mai vechi nu a făcut, dă un semnal pe care …să folosim termenii pe care toată lumea îi cunoaște — cartonașul galben”, a afirmat Tăriceanu, miercuri, la B1 TV, citat de Agerpres.

El a opinat că ministrul „a transmis mingea la Cotroceni”.

„Cred că este o discrepanță între așteptarea publică dintr-o anumită zonă și concluzia evaluării. (…) Astăzi, Tudorel Toader, ministrul Justiției, a spus niște lucruri foarte clar și tranșant. Dar știm foarte bine că numirea nu o face el, urmare nici eliberarea din funcție. Eu cred că de data acesta, într-o manieră care dovedește o anumită abilitate a domnului ministru, mingea a transmis-o la Cotroceni. Președintele, am văzut că a ieșit după aceea și ne-a spus un lucru stupefiant pe baza raportului care este este extrem de critic la adresa Parchetului și în special a DNA. Președintele susține, totuși, că el este foarte mulțumit”, a mai spus Tăriceanu.

Președintele Senatului susține că „lucrurile, așa cum le-a pornit ministrul, îi inspiră încredere”.

„După ce ani de zile statul român a înregistrat derapaje grave, din ce în ce mai grave, credeți că se pot pune limbile ceasului 12,00 dintr-o dată? Eu cred că astea sunt semnale foarte clare care vor fi interpretate de ambasade, observatori străini, de Comisia Europeană, că lucrurile nu sunt în ordine. Când vine un astfel de raport așa de riguros, foarte cuprinzător… să știți că și cei de la Bruxelles vor citi acest raport. Să știți că lucrurile așa cum le-a pornit ministrul, mie mai degrabă îmi inspiră încredere, că cel puțin pe zona de Justiție, funcționarea Justiției va reveni la ceea ce înseamnă normele statului de drept, adică respectul drepturilor și libertăților fundamentale. (…) Eu cred că domnul Toader a făcut un gest de mare curaj în raport cu toți predecesorii lui și un gest de curaj într-un context politic neprielnic intern și extern”, a punctat Tăriceanu.