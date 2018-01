Tăriceanu anunţă prioritățile ALDE

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a prezentat în cadrul unei conferinţe de presă care sunt priorităţile partidului pe care îl conduce. În acest sens, Tăriceanu susţine că a făcut o listă în 10 puncte.

„Pe zona economică ne vom afirma mereu intenţia de intervenţie minimă a statului în econ prin egalitate de tratament între contribuabil şi stat.

Al doilea punct: menţ cotei unice de impozitare şi a unui nivel redus de fiscalitate. Impozitul progresiv nu fig pe agenda ALDE.

Al treilea punct: Susţinerea capitalului românesc, echilibrarea schemelor de ajutor de stat. Ştiti bine că în 2016 întreaga schemă a fost acordată întreprinderilor cu capital străin. Este inacceptabil pentru noi şi vom milita pentru a acorda un sprijin substanţial către firmele româneşti.

Punctul patru: Nu vom susţine eventuale creşteri de taxe şi impozite. Soluţia eficientă pentru o mai bună colectare la buget este o mai bună colectare. Vrem să fie clar, însă acest lucru nu trebuie să presupună o sufocare a mediului de afaceri cu controale. Vrem să existe o reglementare civilizată. Ne vom concentra pe continuarea dialogului cu membri coaliţiei pentru Dezvoltare cu care am avut contacte foarte bune.

Punctul 5: Presupune o bună colaborare în coaliţie şi îmi exprim conv că ministrul Teodorovici va fi receptiv. Îl apreciez şi am multă încredere în viziunea econ pe care o are. Are o f bună experienţă şi mă bucur că avem un foarte bun interlocutor

Punctul 6: legitimarea unei bune guv se face şi prin proiectele pe care le realizează. Unul din marile proiecte. Este vb de autostrada Piteşti Sibiu, care va putea închide tronsonul 4. Sigur că şi celălalte sunt de mare importanţă şi nu neg. Toate sunt foarte importante, dar ca prioritate zero este acesta pentru că ponderea economiei e în sudul şi vestul ţării. Cei de la Transporturi, dacă nu înţeleg acest lucru, pentru că nu au un studiu. E un proiect cheie care trebuie să repună ministerul Transporturilor în capacitatea de gestionare a marilor proiecte.

Punctul 7: Trebuie să adăugăm marile proiecte legate de Centenar – Sala Polivalentă, Opera Naţională din Iaşi şi cea de la Cluj, respectiv Craiova. Cred că Centenarul nu e numai un prilej de manifestări festive, ci şi un an de proiecte mari, de consolidare a naţiunii. Trebuie să lăsăm ceva pentru generaţiile care urmează, care să pună în valoare patrimoniul şi moştenirea culturală

Punctul 8: Am vorbit despre mobilizarea resurselor investiţionale ale proprietăţii de stat, care să permită susţinerea unor proiecte de anvergură. Avem o problemă serioasă: parteneriatul public-privat (…) Dacă nu reglementăm, vom avea o mare problemă. Din asemenea fonduri se pot finanţa şi finaliza proiecte fără a fi afectat deficitul bugetar.

Punctul 9: Nu e nevoie de taxe şi impozite noi, ci de o mai bună colectare şi asta se face punând la punct serviciile şi o comunicare mai bună

Ultimul punct: politici în domeniul educaţiei şi sănătăţii. Aici am în vedere dimensiunea investiţională, cele 3 spitale regionale, înfiinţarea agenţiei pentru învăţământul dual. (…) Vreau să avem forţă de muncă calificată, vreau să schimbăm logica investiţiilor în România.”, a declarat Tăriceanu, citat de stiripesurse.