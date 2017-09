Tăriceanu acuză: Iohannis patronează sistemul de putere corupt din România

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi, că şeful statului, Klaus Iohannis, patronează un sistem de putere corupt din România, deoarece ”se face că nu vede abuzurile din instituţiile care alcătuiesc statul de drept”.

”În România, în momentul de faţă, avem serioase deficienţe în privinţa funcţionării instituţiilor care alcătuiesc statul de drept. Sunt abuzuri incredibile care sunt aduse în atenţia publică de presă (…) sunt oameni care şi-au luat inima în dinţi cum se spune şi au început să vină mărturisească avatarurile prin care au trecut sau nelegiuirile care se petrec în instutuţiile care au funcţionat şi preşedintele întoarce capul şi spune: eu nu văd lucrurile acestea. Evident că le vede, dar nu vrea să le recunoască pentru cã situaţia îi foloseşte. Până la urmă el este cel care patronează acest sistem de putere corupt din România. Şi o spun foarte clar”, a declarat preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu.

Potrivit Mediafax, șeful Senatului a reacţionat şi la afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la lupta anticorupţie şi oamenii politici.

”Când aud declaraţiile astea, am de multe ori senzaţia că printre noi, am o revelaţie aşa, că printre noi s-a coborât Duhul Sfânt şi care ne dă nouă sfaturi, păcătoşilor. Noi, păcătoşii, suntem oamenii politici şi duhul sfânt ne dă sfaturi. Cred că preşedintele uită că este la fel de om politic, ca şi noi toţi. Al doilea lucru pe care îl uită este că funcţionează în dreptul fiecăruia, şi în dreptul domniei sale, prezumpţia de nevinovăţie, de care s-a bucurat când a fost ales preşedinte al României”, a spus Tăriceanu.

El a mai spus că, ”până una alta, cum este cazul dnei Shhaideh, împotriva dumneaei nu sunt formulate nişte acuzaţii, nu există nicio cerere de începere a urmăririi penale”.

”Deci pentru ce să-şi dea demisia? Dacă stăm să ne imaginăm, am putea la un moment dat să ne trezim cu astfel de de cereri pe diferite hotărâri de guvern pentru toţi membrii Guvernului. Stau şi mă întreb dacă nu cumva chestiunea asta i-ar conveni domnului preşedinte, ca actualul Guvern să fie destrămat, primul ministru, practice, să fie nevoit să-şi dea demisia şi să mai ne trezim înco o data cu un guvern de tehnocraţie, pentru că se apropie alegerile prezidenţiale din 2019. Dacă până mai ieri, poate aveam nişte mici dubii că ăsta e planul pe care îl urmăreşte, azi nu mai am niciun dubiu. Preşedintele sapă cu râvnă la fundaţia acestui guvern, care e majoritatea parlamentară, nădăjduind să o dea jos”, a conchis preşedintele Senatului.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a criticat, joi, declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis, care a afirmat că are încredere în CSM şi că funcţionează totul foarte bine, deşi membrii Consiliului Suprem al Magistraturii mai aveau puţin ”să-şi scoată ochii şi să-şi taie gâtul”. ”La CSM mai aveau puţin să-şi scoată ochii şi să-şi taie gâtul şi el spune că are încredere în CSM şi că funcţionează totul foarte bine. Iată o dovadă în plus că se bucură de această situaţie pentru că consecinţele sunt defavorabile Guvernului în ceea ce priveşte actuala majoritate pe care încearcă să o răstoarne”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că are încredere în Consiliul Superior al Magistraturii, subliniind şi faptul că este ”mulţumit” de activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, după ce a fost solicitat să comenteze în legătură cu actualul scandal din justiţie.