Târg de Crăciun la Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei

Târgul de Crăciun organizat pe 12 decembrie 2019 la Liceul Tehnologic “Iuliu Maniu” Carei face parte din proiectul național „Petale-n vânt”.

Este vorba de un proiect civic de voluntariat și caritate implementat de Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu

Ilarian” Zalău, după cum ne face cunoscut Adrian Micovschi, directorul instituției careiene.

Proiectul se află la cea de-a VI-a ediție și este cea mai mare inițiativă de acest gen la nivel național, care are scopul de a sprijini financiar copiii defavorizați, prin intermediul unor activități de voluntariat și

caritate.

În anul școlar precedent, proiectul s-a derulat concomitent în 20 de județe, aproximativ 135 unități de

învățământ și s-au donat peste 90.000 lei către 17 asociații non-prof it din județele implicate. Sunt implicate opt școli din județ Anul acesta, la nivelul județului Satu Mare, sunt implicate în proiect 8 unități de învățământ iar beneficiarul proiectului va fi Asociația “STEA”, a cărei misiune este sprijinirea persoanelor marginalizate în lupta lor zilnică pentru un trai decent.

Activitatea întreprinsă de Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei este doar o „petală” în cadrul acestui proiect caritabil şi omenos, organizat pentru a doua oară la Carei.

Târgul de Crăciun a implicat 10 cadre didactice precum și conducerea liceului reprezentată prin profesorii Micovschi Adrian, director, și ing. Oprea Dorina, director adjunct. Cadrele didactice înscrise în proiect sunt: Coșarcă Elena, Miclea Ramona, Sanislai Terezia, Miculaș Ildiko, Nuna Mihaela, Moș Augustin, Pop Mariana, Ciucoș Monica, Zota Lavinia și Govor Aurelia, care este și coordonatorul

proiectului la nivel de instituție.

Ce oferă târgul

La târg au putut fi degustate prăjituri, cozonaci, clătite, plăcinte, zacuscă, sucuri naturale, ceai și alte bunătăți. De asemenea au fost expuse spre vânzare diferite decorațiuni de Crăciun, brățări și alte podoabe realizate de elevi. În urma Târgului de Crăciun organizat de Liceul Tehnologic “Iuliu Maniu” Carei s-a strâns suma de 1.200 lei. Suma de bani se înaintează către coordonatorul județean urmând a fi direcționată, în iunie 2020, benef iciarului direct asumat prin proiect, încadrul Conferinței de încheiere.