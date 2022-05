Târg de cariere pentru liceenii sătmăreni

În week-end, la Satu Mare are loc cea de-a doua ediţie First JOB – Cariere Expres pentru Liceenii Sătmăreni.

Momentul de deschidere al evenimentului are loc vineri 13 mai 2022, de la ora 15.30 în galeria Aushopping Satu Mare.

Proiectul îi are în vedere pe tinerii cu vârsta +16 ani, ce vor să fie activi în vacanţa de vară şi aleg să aplice pentru job-urile sezoniere prezente la târg. 1.123 de tineri sătmăreni de la 14 licee sătmărene sunt ,,Exploratorii” ediţiei şi vin la 1st JOB să ia contact cu cele 12 standuri prezente ce au pentru ei, zeci de oferte de job-uri sezoniere şi sute de oportunităţi de carieră. Pe lângă interviurile cu angajatorii şi discuţiile cu unităţile de învăţământ superior participante, tinerii vor avea parte de un program dinamic, cu speakeri motivaţionali, traineri, mentori ce are loc sâmbătă, în intervalul orar 12.00-18.00, în sala mică de cinema iar duminică, pentru a destinde atmosfera, vor avea loc concursuri în amfiteatrul din exterior.

Intrarea este liberă şi sunt invitaţi să participe toţi tinerii sătmăreni ce sunt în căutarea unei oportunităţi de carieră.