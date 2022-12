Ţara noastră continuă să se apropie de media UE la capitolul consum

Consumul individual efectiv (AIC), un indicator al nivelului bunăstării gospodăriilor, a înregistrat modificări în majoritatea statelor membre UE în ultimii trei ani iar în România a consemnat una dintre cele mai importante creşteri, de la 78% din media UE în 2019, până la 84% din media UE în 2021, arată datele publicate de Eurostat.

Alte state UE unde consumul individual efectiv per capita a crescut clar în ultimii ani sunt Bulgaria (de la 58% din media UE în 2019, până la 65% din media UE în 2021), Croaţia (de la 67% până la 72%), Letonia (de la 71% până la 76%), Estonia (de la 76% până la 80%), Polonia (de la 80% până la 84%), Lituania (de la 93% până la 97%) şi Danemarca (de la 115% până la 119%).

Pe de altă parte, cele mai semnificative scăderi ale consumului individual efectiv per capita raportate la media din UE s-au înregistrat în Irlanda (de la 94% din media UE în 2019 până la 88% în 2020), Spania (de la 91% până la 85%) şi Malta (de la 86% până la 83%).

În anul 2021, consumul individual efectiv (AIC) per capita varia între 65% din media UE în Bulgaria şi 144% din media UE în Luxemburg. Nouă state membre UE au avut un consum per capita mai mare decât media din UE în 2019 şi restul de 18 state membre au fost sub media din UE.

Cel mai mic nivel al consumului individual efectiv per capita se înregistra în Bulgaria (35% sub media UE), Ungaria (30% sub media UE), Slovacia (29% sub media UE), Croaţia (28% sub media UE) şi Grecia (25% sub media UE).

În varianta mai cunoscută de măsurare a nivelului de trai, calculată în PIB per capita la paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), în 2021 România avea un PIB per capita de 74% din media UE, în creştere faţă de 73% din media UE în anul 2020.

În 2021, Luxemburg şi Irlanda erau pe primele locuri în UE după indicatorul PIB per capita exprimat în PPS, cu 168% respectiv 119% mai mare decât media din UE. La polul opus, pe ultimele locuri în UE sunt Bulgaria (43% sub media din UE), Grecia (36% sub media din UE) şi Slovacia (31% sub media din UE). PIB-ul per capita în Polonia, Portugalia, Ungaria, România, Letonia şi Croaţia este mai mic cu 30% faţă de media din UE.