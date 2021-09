Ţara arde, PSD jubilează!

Nu mai suntem într-o criză teoretică. Odată cu demisiile miniştrilor USR PLUS se intră într-o criză reală, într-o criză guvernamentală.

Este şi momentul în care preşedintele Iohannis a acceptat să asculte punctul de vedere al partidului care se consideră nedreptăţit de primul ministru. Nu s-a ajuns la o rezolvare a problemei. Preşedintele nu s-a consultat nici cu Ludovic Orban, liderul PNL, preferând să asculte doar varianta prezentată de Florin Cîţu.

Premierul Cîţu este parte a conflictului.

El este cel care a declanşat criza prin demiterea unui partid care făcea parte din coaliţia de guvernare. De aici se deduce că preşedintele ţării ţine partea primului ministru.

Preşedintele Iohannis controlează situaţia? Are mijoacele de a aranja jocul pentru a-l menţine pe Florin Cîţu în funcţia de prim ministru?

Răspunsul vine din atitudinea PSD. După ce Marcel Ciolacu a fluturat moţiunea de cenzură, iată că boicotează lucrările parlamentului, ale comisiei sau biroului la care poate fi depusă moţiunea de cenzură pregătită de USR PLUS şi AUR.

De aici rezultă foarte clar că PSD nu este interesat să dea jos guvernul Cîţu. De ce? Pentru că după situaţia în care a intrat PNL, după plecarea USR de la guvernare, după modul în care conduce guvernul Florin Cîţu, PSD are tot interesul să menţină în funcţie un astfel de guvern.

PSD lasă PNL să fiarbă în suc propriu. Lasă partidul lui Dan Barna şi Dacian Cioloş să se zbată ca un peşte pe uscat. PSD vrea să demonstreze că nu există opoziţie înafară de el. În acelaşi timp arată că soarta guvernului Cîţu este în mâna lui.

Ţara arde, PSD jubilează. Din punct de vedere politic se poate spune că joacă bine. Există o înţelegere pe sub masă între Marcel Ciolacu şi preşedintele Iohannis? Nu poate fi exclusă o astfel de înţelegere. Scopul imediat este menţinerea lui Florin Cîţu în fruntea guvenului.

Situaţia politică actuală depăşeşte puterea de înţelegere a cetăţeanului de rând. Constituţional, după schimbarea configuraţiei politice a guvernului, primul ministru trebuie să se prezinte în faţa parlamentului pentru un vot de încredere. Nici înainte de ieşirea USR de la guvernare nu se ştia dacă PSD doreşte cu adevărat căderea guvernului. Acum se vede clar că PSD nu doreşte căderea guvernului Cîţu.

Înainte nu se ştia dacă USR PLUS a ajuns la capătul răbdării şi va avea curajul să iasă de la guvernare. A ieşit. Practic este în opoziţie. Dacă este în opoziţie de ce mai doreşte să înainteze o moţiune de cenzură ca să cadă guvernul? Ca să plece Florin Cîţu.

După plecarea lui Cîţu USR PLUS doreşte să se reîntoarcă în coaliţie şi să reintre în guvern. Ce are de câştigat din treaba asta PSD? Nimic. Dar AUR? Puţină imagine şi în rest nimic. Atunci de ce să pună PSD umărul la căderea guvernului?

Dintr-o criză, oricât de multe neajunsuri şi pierderi provoacă, oricât ar fi de dăunătoare pentru ţară, cineva tot câştigă. Pandemia a făcut mulţi miliardari. Întotdeauna au existat îmbogăţiţi de război. Aşa există şi profitorii actualei crize. În acest moment, profitorul cel mare pare să fie PSD.

Ceva profit ar putea aduce criza şi pentru Ludovic Orban. Dacă Florin Cîţu ar pierde şefia guvernului, Ludovic Orban ar avea o şansă în plus să câştige competiţia internă din PNL.

Ce are de câştigat din această criză preşedintele Klaus Iohannis? Încrederea pe care o are în capacitatea lui Florin Cîţu rămâne un mister greu de străpuns. Este Florin Cîţu o mare somitate? Are capacitatea intelectuală, pregătirea necesară, determinarea necesară pentru a fi într-adevăr persoana providenţială care va duce România spre un viitor sigur, luminos, prosper?

Până la urmă, lucrurile se vor aranja într-un fel sau altul. Nicio ţară nu rămâne la infinit fără guvern. Contează cine este la guvernare?

Dacă ne uităm cu atenţie la actualele partide parlamentare, dacă analizăm cât de cât liderii politici ai momentului, putem spune că nu prea contează cine guvernează. Poporul a dat verdictul< toţi sunt la fel. Sentinţa, din păcate, este valabilă şi pentru preşedintele Iohannis.