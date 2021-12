Tanczos Barna susţine că Programul „Rabla pentru electrocasnice” trebuie să vizeze aparatele de mare consum

Programul „Rabla pentru electrocasnice” trebuie să vizeze echipamentele sau electrocasnicele de mare consum şi nu cred îl putem transforma în program de cumpărare de televizoare, a declarat pe 3 decembrie ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos.

„Din câte am înţeles de la colegii mei, au fost câteva sincope în minutele în care sistemul a fost pus la încercare de avalanşa de cereri. Pentru noi, partea pozitivă este că voucherele pe bugetul alocat au fost generate şi sunt aproape 34.000 de cetăţeni care le pot valorifica în următoarele 15 zile. Colegii mei de la AFM caută soluţia pentru a creşte capacitatea sistemului.

Niciun magazin nu are voie să preia tichetul de la o altă persoană decât cea care a făcut rezervarea

Nu a existat până acum o cerere atât de mare pentru vouchere, nici la etapa din primăvară, nici acum o săptămână când au fost puse la dispoziţie voucherele pentru frigidere şi maşini de spălat. Se pare că pentru televizoare cererea este imensă. Cred că este nevoie de o reanalizare a programului. Acest program trebuie să vizeze echipamentele sau electrocasnicele de mare consum, acele frigidere, maşini de spălat, maşini de uscat rufe care, într-adevăr, pot aduce un beneficiu fiecărui cetăţean prin reducerea consumului. Nu cred că putem transforma Programul „Rabla pentru electrocasnice” în program de cumpărare de televizoare”, a afirmat Tanczos, la Digi24.

Întrebat cum se poate rezolva problema comercializării voucherelor pe Internet, în condiţiile în care acestea sunt nominale, ministrul Mediului a precizat c[ niciun magazin nu are voie să preia tichetul valoric de la o altă persoană decât cea care a făcut rezervarea, iar orice nelegalitate poate fi semnalată fie la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), fie la Corpul de Control al Ministerului Mediului: „Voucherele nu pot fi înstrăinate şi nu pot fi valorificate decât nominal şi personal de către persoana care a făcut rezervarea şi a obţinut acest voucher. Am cerut în mod expres colegilor mei de la AFM să pornească acele controale şi să anunţe organele de anchetă în legătură cu toate anunţurile pe care le văd pe site-urile de mică publicitate, astfel încât fiecare persoană care încearcă să exploateze în mod nelegal acest program să primească pedeapsa. În ghidul programului se prevede foarte clar că niciun magazin nu are voie să preia voucherul de la o altă persoană decât cea care a făcut rezervarea şi trebuie să verifice de fiecare dată cartea de identitate a persoanei care vine acolo cu voucherul. La mine nu au ajuns informaţii despre magazine care nu au respectat legea. Dacă există asemenea situaţii, trebuie să fie sesizat AFM sau Corpul de control al Ministerului Mediului”.

Programul va mai avea o etapă în perioada 10 – 16 decembrie

Conform Ministerului Mediului, bugetul alocat pentru cea de-a doua etapă a programului Rabla pentru Electrocasnice – sesiunea de iarnă, s-a epuizat în primele opt minute de la debut, fiind generate 33.877 de vouchere. În această etapă, din totalul voucherelor emise, 19.183 au fost pentru televizoare, 9.592 pentru laptopuri şi 5.102 pentru tablete.

Lista cu solicitanţii aprobaţi în a doua etapă a programului a fost publicată pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu. Voucherele generate au termen de valabilitate 15 zile de la data publicării listei şi pot fi folosite fie în magazinele fizice, prezentate pe un dispozitiv mobil sau imprimat, fie în magazinele online prin utilizarea codului voucherului în formularul de comandă de pe site-ul comerciantului.

Pe de altă parte, ministerul de resort a precizat că unii utilizatori au avut probleme de accesare a platformei dedicată programului „Rabla pentru electrocasnice” şi că aşteaptă din partea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) explicaţiile tehnice. „Funcţionarea este garantată la 75.000 utilizatori/minut”, au afirmat reprezentanţii MMAP.

Ediţia de iarnă a programului „Rabla pentru Electrocasnice” va mai avea o singură etapă, programată în perioada 10 – 16 decembrie, în care se pot genera vouchere în valoare de 400 de lei pentru aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile cu eficienţă energetică la răcire cel puţin A++, respectiv pentru uscătoare de rufe cu eficienţă energetică cel puţin A++, dar şi vouchere de 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an.

Bugetul alocat pentru ediţia de sărbători a programului este de 34 de milioane de lei.