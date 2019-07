Tánczos Barna: “Există un sentiment antimaghiar visceral”

Sămânţă de scandal interetnic în preajma campaniei prezidenţiale

Vineri, la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, senatorul UDMR, Tánczos Barna a declarat că la nivelul societăţii româneşti există un “sentiment antimaghiar visceral”. UDMR va avea candidat propriu la alegerile prezidenţiale, acesta va fi stabilit în Consiliul Reprezentanţilor Unionali din 28 august, a anunţat Kelemen Hunor.

La lucrările Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad a praticipat vicepremierul Ungariei, Semejen Zsolt şi secretarul de stat pentru politică naţională de pe lângă cancelaria premierului Ungariei, Potapi Arpad Janos.

Vicepremierul Ungariei a precizat că 1,1 milioane de maghiari din afara graniţelor au primit cetăţenia ungară de la intrarea în vigoare a legii dublei cetăţenii, iniţiate de Guvernul Viktor Orban. De asemenea, acesta a ţinut să sublinieze că peste o mie de grădiniţe din Bazinul Carpatic sunt locuite de maghiari.

Potapi Arpad Janos a anunţat că există un buget alocat de Guvernul de la Budapesta pentru a comemora Trianonul şi pentru a aminti eforturile şi sacrificiile făcute în ultimii 100 de ani maghiari pentru a-şi continua existenţa.

Potápi Árpád János: Vom avea şi un buget pentru a putea comemora Trianonul

”Am văzut şi evenimentele din Valea Uzului şi este foarte clar că avem multe de făcut la nivelul societăţii şi nu la nivelul societăţii, deşi şi acolo avem multe de făcut, la nivelul societăţii noastre maghiare minoritare, dar avem multe de făcut la nivelul societăţii majoritare, pentru că există această ură viscerală, acest sentiment, mai degrabă, antimaghiar visceral”, a declarat Tánczos Barna.

Acesta a adăugat că sentimentele antimaghiare se manifestă inclusiv în rândul părinţilor români ai căror copii joacă fotbal cu copiii de etnie maghiară.

„Nu mai este vorba de sentimente antimaghiare de care ne lovim la ştiri sau din partea autorităţilor, e vorba de acest sentiment antimaghiar care există în rândul majorităţii. (…) Este foarte dureros să te aşezi, să stai la o bere cu părinţii copiilor cu care ai tăi joacă fotbal şi te loveşti de aceste sentimente. Din partea oficialităţilor dacă vin aceste sentimente, dacă vin aceste acţiuni care pornesc din acest sentiment antimaghiar e un lucru, pentru că ne-am obişnuit”, a mai spus Barna.

Despre Tratatul de la Trianon, sennatorul a precizat că peste „o moştenire grea”, despre care trebuie să se discute „deschis, onest şi cinstit”.

Secretarul de stat pentru politica naţională de pe lângă cancelaria premierului Ungariei, Potápi Árpád János a anunţat că Parlamentul de la Budapesta a declarat anul 2020 (când se împlinesc 100 ani de la semnarea Tratatului de la Trianon – n.r.), anul solidarităţii naţionale.

„Vom avea posibilitatea şi vom avea şi un buget pentru a putea comemora Trianonul şi pentru a ne putea mândri de toate eforturile şi de toate sacrificiile din aceşti 100 de ani care au făcut să ne putem continua existenţa în acest areal şi vom putea sărbători şi toate acele rezultate pozitive pe care le-am obţinut în economie, în cultură, în sport”, a precizat Potápi Árpád János.

În timpul prelegerii sale, senatorul UDMR Tánczos Barna a apreciat sprijinul acordat maghiarilor din Transilvania de către guvernul de la Budapesta, iar vicepremeirul Ungariei, Semejen Zsolt a vorbit de strategia naţională maghiară, care are mai mulţi piloni, unul dintre aceştia fiind acordarea cetăţeniei ungare pentru maghiarii care trăiesc înafara graniţelor.

„Ştiu ce înseamnă şi ştiţi şi dumneavoastră ce înseamnă să vi să spună bozgori, peste tot şi tot timpul. A fost un lucru important pentru mine şi pentru Guvernul de la Budapesta, acordarea cetăţeniei duble”, a spus Semjén Zsolt.

Potrivit oficialului de la Budapesta, primul pilon al strategiei naţionale îl reprezintă păstrarea identităţii maghiarilor din afara graniţelor, al doilea este dezvoltarea economică în comunităţile locuite de aceştia, al treilea vizează sprijinirea partidelor politice maghiare de peste hotare, iar al patrulea pilon este acordarea dublei cetăţenii.

El a precizat că s-a reuşit construirea şi renovarea a peste o mie de grădiniţe în zonele din Bazinul Carpatic locuite de maghiari. Acesta a punctat că cei care vor merge la grădiniţele în limba maghiară au şanse „să-şi continue vieţile în cadrul învăţământului cu predare în limba maghiară”. Vicepremierul Ungariei a declarat că statul român nu acordă ajutor învăţământului superior în limba maghiară.

„Avem o strategie foarte bine gândită, în fiecare detaliu, în fiecare amănunt şi în loc să ne retragem şi să fim laşi, acum avem o strategie foarte clară, o viziune curajoasă, construim o Ungarie puternică şi avem această imagine puternică”, a susţinut Semjén Zsolt.

Dacă senatorul UDMR Tanzczo a vorbit despre perspectiva alegerilor locale şi importanţa existenţei unei liste unice a partidelor maghiare din România pentru alegerile parlamentare, Kelemen Hunor a anunţat că formaţiunea sa va avea candidat propriu la alegerile prezidenţiale.

„Aşa cum din 1996 încoace de fiecare dată am avut candidat la alegerile prezidenţiale, vom avea şi anul acesta. Am discutat această chestiune cu colegii după europarlamentare, iar pe 28 august avem programată o şedinţă a CRU unde vom lua o decizie. Vom discuta şi vom lua o decizie în funcţie de părerea colegilor. Eu nu prea mă agit, am făcut de două ori campania prezidenţială, dacă trebuie o fac şi pe a treia, nu asta e problema, dar pentru mine nu mai este o ambiţie personală sau o provocare politică. Ştiu cum se face, problema este ce vor colegii, ce soluţie cred că va fi mai bună în acest an”, a spus Kelemen.

El a mai afirmat că UDMR a avut permanent un discurs responsabil, şi nu radical, subliniind, însă, că atunci când sunt chestiuni care trebuie spuse tranşant, nu este de acord să se „ascundă după degete”.

„Discursul nostru este un discurs constant de aproape 30 de ani, discurs care permanent a fost un discurs responsabil şi faţă de comunitatea noastră, şi faţă de România.

Deci, eu nu cred că UDMR are un discurs mai radical. Sigur, când sunt chestiuni care trebuie spuse tranşant, vom spune tranşant. Eu nu sunt de acord că trebuie să mă ascund după degete şi permanent trebuie să formulez mesajele extrem-extrem de diplomatic”, a adăugat Kelemen Hunor, întrebat dacă discursul politic al formaţiunii a devenit mai radical în ultimii ani.