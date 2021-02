Tânăr înjunghiat în parcarea de la Kaufland (foto)

Vineri seara, în jurul orei 19.00, în parcarea supermarketului Kaufland de pe Drumul Careiului, municipiul Satu Mare, a avut loc o altercaţie între mai mulţi tineri din cauza unei fete. Un băiat de 15 ani a fost înjunghiat şi s-a prăbuşit plin de sânge în apropierea fast-food-ului McDonald’s.

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliţie, jandamerie, Salvare.

Agresorul, un tânăr de 16 de ani, a fugit de la faţa locului, dar a fost prins în cimitirul din apropiere.

Pe această temă am primit următorul comunicat de la IPJ Satu Mare:

„In cursul acestei seri, pe fondul unei neînţelegeri între 2 tineri, de 16 , respectiv 15 ani, cel de-al doilea a fost lovit cu un corp condondent. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Victima se afla in stare stabilă.

Tânărul de 16 ani a fost identificat de către poliţişti şi se află in custodia acestora. Poliţiştii continuă cercetarile in vederea stabilirii împrejurărilor in care a avut loc incidentul.”