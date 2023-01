Tamaş va juca la Concordia

După despărţirea cu iz de scandal de Petrolul Ploieşti, ex internaţionalul Gabi Tamaş şi-a găsit o altă echipă. În vârstă de 38 de ani, Tamaş a semnat cu Concordia Chiajna, locul 9 în Liga 2. Tamaş şi început cariera la FC Braşov dar, pe parcursul carierei, în ţară a mai evoluat la Dinamo, Astra Giurgiu, FCSB, CFR Cluj etc. În străinătate a fost legiimat la mai la câteva formaţii cunoscute din Europa precum Celta Vigo, Spartak Macova, West Bromvich, Galatasary, Auxerre etc. Pentru echipa naţională a României a jucat în 67 de meciuri şi a marcat 3 goluri.