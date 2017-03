Szilard Gaspar, pugilistul sătmărean transformat în artist

A expus la Volta în New York, un important târg de artă contemporană

Szilard Gaspar este un personaj cunoscut în sportul sătmărean, iar asta se datorează activității pe care a avut-o în box în urmă cu mai mulți ani. Dar pugilistul nostru s-a reprofilat între timp, s-a transformat într-un artist, iar în perioada 1-5 martie a expus la unul dintre cele mai importante târguri de artă contemporană din lume. Reprezentant al Zorzini Gallery, din București, Szilard Gaspar s-a aflat la Volta NY, desfășurat la Pier 90 din New York.

Dar cu ce se ocupă acum Szilard Gaspar? A rămas în sportul cu mănuși, dar adversarii săi sunt acum sacii de box din lut. Sătmăreanul a oferit la New York un performance live, sub forma unui meci de box, în timpul căruia a luptat cu un sac de box de lut (aproximativ 500 kg), acesta simbolizând, la nivel conceptual-vizual, lupta creatorului de artă cu materia. Au fost momente inedite, standul galeriei s-a transformat într-un ring de box pe 1 martie. Iar la vernisajul expoziției au fost prezente peste 5.000 de persoane. Rezultatul final: forma unică rezultată din această interacțiune și care poartă amprenta artistului prin urmele l[sate de mănușile de box. Totul apare sub forma unei sculpturi abstracte în lut. Iar rezultatul final a fost expus ca atare, alături de alte lucrări din fibră de sticlă și bronz, ale lui Szilard Gaspar, create în mod similar.

“Am început această muncă de aproape trei ani. Am avut peste 30 de expoziții în diferite orașe din lume, printre care Londra, Paris, acum New York. Ceea ce fac este o luptă foarte personală și originală între un pugilist profesionist și un adversar imaginar”, ne-a spus sătmăreanul revenit recent la Cluj-Napoca. Szilard Gaspar a renunțat la competițiile de box și se pregătește în continuare pentru alte evenimente culturale importante.

Despre Szilard Gaspar putem să vă spunem că a împlinit recent 26 de ani. A început boxul la CS Unio alături de antrenorul Iosif Sandor, iar după plecarea la facultate a continuat sportul la CSM Cluj. Are peste 130 de meciuri oficiale și este absolvent al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, specializat în sculptură și performance.