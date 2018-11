Szekely a modificat primul noua tabelă electronică de la Tăşnad (Foto, video)

Unirea – Gaz Metan Mediaş II 1-0 (1-0)

Unirea Tăşnad şi-a inaugurat tabela electronică cu un succes în faţa celor de la Gaz Metan Mediaş II. În etapa a 12-a din eşalonul terţ, Seria 5, sătmărenii s-au impus la limită şi rămân în continuare pe locul 9 în clasament.

Clubul sătmărean a dominat clar prima repriză, şi-a creat nenumărate ocazii de a marca. Dar Anton a trimis pe poartă în primul minut, din lovitură liberă, după care au mai ratat: D. Vincze (min. 13), Ciul (min. 17), L. Vincze (min. 21), Szekely (min. 24), Anton (min. 29), Cocian (min. 33). Oaspeţii au avut şi ei 2-3 şanse, cea mai mare în minutul 18 când Paul Costea a scăpat singur cu Gorbe însă a tras milimetric pe lângă stâlpul din partea stângă. Singurul gol al meciului s-a marcat în prima repriză. După o acţiune prelungită pe partea stângă, Cocian îi pasează lui Szekely în careu. Portarul iese în întâmpinare, iar jucătorul sătmărean trimite pe jos, pe lângă el. Mingea loveşte bara după care intră în poartă (min. 38). Video:

Final 1-0 (1-0)Szekely deschide scorul în minutul 38!Unirea Tăşnad – Gaz Metan Mediaş II 1-0 Publicată de Informatia Zilei Satu Mare pe Sâmbătă, 10 Noiembrie 2018

Repriza secundă n-a oferit nimic spectaculos. Oaspeţii n-au avut forţa necesară să egaleze chiar dacă s-au apropiat de câteva ori de poarta lui Gorbe. Unirea a încercat să surprindă pe contraatac, însă s-au ales cu câteva mingi blocate, ori trimise peste poarta tânărului Gîrnod. Menţionăm că majoritatea jucătorilor de la Gaz Metan, care au jucat sâmbătă, sunt născuţi în anii 1999, 2000 şi 2001. “Veteranul” de echipă a fost Sebastian Iorga, născut în 1997.

Unirea Tăşnad: Gorbe – L. Vincze, Vădan, Bălău (cpt.), Palinceac, Ciul (Parnău, min. 78), R. Silaghi, Anton, D. Vincze (Cubaş, min. 59), Cocian (Varga, min. 67), Szekeley (Nemeş, min. 71). Antrenori: Cristi Popa şi Ovidiu Suciu.

Gaz Metan II: Gîrnod – Capriă, Băcilă, D. Pop (cpt.), Vlad (Albu, min. 66), Cioban, Bîrză, Costea (Sîncelean, min. 62), Iorga, Hăjmăşan, Mateş. Antrenor: Mihai Moraru.

“Nu ne aşteptam la un meci mai uşor, dar problema este că ne-am făcut noi un meci greu. Unii dintre jucători nu conştientizează anumite lucruri, sau nu sunt pregătiţi la maxim pe acest final de campionat. Atmosfera la echipă este una ok, nu avem nicio problemă. Săptămâna care urmează se va rezolva şi cu partea financiară. Am înţeles că s-au aprobat banii de la Primărie şi Consiliul Local şi le mulţumim pe această cale”, ne-a declarat Cristi Popa. Din câte ştim, la echipă sunt două salarii şi jumătate restanţă plus prime.

Rezultatele etapei a 12-a:

• Unirea Tăşnad – Gaz Metan II 1-0

• Miercurea Ciuc – AFC Hărman 2-2

• Avântul Reghin – CFR Cluj II 1-1

• Sănătatea Cluj – CS Iernut 1-0

• Arieşul Turda – O. Secuiesc 1-0

• MSE Tg. Mureş – Unirea Dej 1-1

• Gloria Bistriţa – Minaur BM 1-0

• Cetate Râşnov – Comuna Recea 0-2