Sute de tineri fotbalişti vor fi la Cupa AJF Satu Mare

Aşa cum ne-am obişnuit de câţiva ani, la începutul noului an avem şi un turneu de fotbal dedicat juniorilor A1. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare anunţă că în 2023, Cupa AJF se va defăşura în perioada 4-7 ianuarie. Vor fi zile multe cu sute de tineri sătmăreni implicaţi.

Totul se va desfăşura în sala LPS “Ecaterina Both” din municipiul Satu Mare.

În continuare vă prezentăm programul grupelor şi alte detalii legate de turneu.

Miercuri, 4 ianuarie,

ora 12:00

Seria A

1. Stăruinţa Berveni

2. Schamagosch Ciumeşti

3. LPS SM 1

4. Turul Micula

Miercuri, 4 ianuarie,

ora 15:00

Seria B

1. Olimpia MCMXXI

2. Fortuna Căpleni

3. Cetate 800 Ardud

4. CSM Victoria Carei

Joi, 5 ianuarie, ora 10:00

Seria C

1. Oaşul Negreşti

2. Someşul Odoreu 1

3. Someşul Oar

4. Unirea Bercu/Voinţa Lazuri

Joi, 5 ianuarie, ora 13:00

Seria D

1. Recolta Dorolţ

2. Someşul Odoreu 2

3. AS Căpleni 1

4. Ştiinţa Beltiug

Joi, 5 ianuarie, ora 16:00

Seria E

1. AS Căpleni 2

2. Unirea Păuleşti 1

3. LPS SM 3

4. Unirea Tăşnad

Vineri, 6 ianuarie, ora 12:00

Seria F

1. Unirea Păuleşti 2

2. Recolta Sanislău

3. LPS SM 2

4. Talna Orasu Nou 2

Vineri, 6 ianuarie, ora 15:00

Seria G

1. AS Botiz

2. Talna Oraşu Nou

3. Luceafărul Decebal

4. Voinţa Doba

Pentru buna desfăşurare a competiţiei, echipele sunt rugate să se prezinte cu minim 30 de minute înainte de începerea jocurilor.

În cazul retragerii uneia din echipele de mai sus, aceasta poate să fie înlocuită cu una dintre echipele de juniori afiliate la AJF Satu Mare sau FRF (copii născuţi în 2006 sau mai tineri).

Ordinea jocurilor din grupe este urmatoarea:

1. 1-2

2. 3-4

3. 3-1

4. 2-4

5. 1-4

6. 2-3

Tragerea la sorţi după terminarea ultimului joc din ultima grupă va avea loc vineri, 6 ianuarie.

Sâmbătă, 7 ianuarie, de la ora 09:00, urmează jocurile eliminatorii, conform tragerii la sorţi efectuată după încheierea meciurlor din grupe.

Program:

• Orele 09:30 – 13:30 – optimi de finala (tragere la sorţi)

• 13:30 – 15:30 – sferturi de finală (tragere la sorţi)

• 15:30 – 16:30 – semifinale

• 16:30 – 16:50 – locul 3-4 lovituri departajare (5 lovituri)

17:00 – finala

Orele se pot modifica în funcţie de durata jocurilor, în caz de lovituri de departajare.

Din regulamentul competiţiei

• La competiţie au drept de participare jucători născuţi în anul 2004 şi/ sau mai tineri legitimaţi la echipa care participă în competiţie. Nu se admite legitimarea (verde) dublă. Echipele satelit pot participa în competiţie. (ex. Schamagosch Ciumeşti/Stăruinţa Berveni, Voinţa Lazuri/Unirea Bercu, Unirea Tăşnad/Platanul Marna ş.a.m.d.)

• O echipă afiliată la AJF se poate înscrie cu mai multe echipe (Echipa 1, Echipa 2, ş.a.m.d.), în acest caz se întocmeşte un tabel cu fiecare echipă, aceasta fiind obligată să depună Comisiei organizatoare, înainte de începerea turneului (jucătorii fiind folosiţi numai la echipa în care se regăsesc în tabelul depus înainte de competiţie, cu excepţia portarului). Totodată, echipele participante sunt rugate completeze raportul de joc din timp.

• Fiecare echipă înscrisă are dreptul de a folosi un jucător junior legitimat la o altă echipă (cu carnetul de legitimare sau carte de identitate + viză medicală)

• Durata jocului este de 2 reprize a câte 10 minute + 2 minute pauză;

• Meciurile se vor juca în sistem 5+1, pe raportul de arbitru fiecare echipă poate trece maxim 15 jucători la fiecare joc;

• Repunerea mingii în joc, de la poartă, se va face de către portar cu mâna;

• Repunerea mingii în joc, de la margine, se va face cu piciorul şi nu se poate înscrie gol direct;

• La repunerea mingii în joc de la marginea terenului este interzis a se executa direct în suprafaţa de pedeapsă adversă sau în cea proprie. Dacă mingea intră direct în suprafaţa de pedeapsă, lovitura de margine îi revine echipei adverse.

• Deposedarea prin alunecare este interzisă;

• Portarul nu are voie sa prindă cu mâna o minge primită de la un coechipier in mod voit;

• La lovituri libere, lovituri de colţ sau repunerea mingii în joc de la margine, zidul trebuie să se afle la o distanţă de minim 5 metri;

• Lovitura de pedeapsă va fi executată de la 7 metri;

• La repunerea mingii în joc de către portar cu mâna, se poate înscrie gol direct în poarta adversă;

11. Nu este permisă înscrierea unui gol direct din lovitura de începere, nici în poarta proprie, nici în poarta adversă. Lovitura de începere, în acest caz, se va repeta.

Criteriile de departajare în faza grupelor sunt:

1. Numărul mai mare de puncte;

2. Rezultatul din meciul direct;

3. Golaveraj;

4. Numărul mai mare de goluri marcate în cazul în care la golaveraj cele două echipe se află la egalitate;

5. Dacă egalitatea persistă după criteriile de mai sus echipele aflate la egalitate vor executa lovituri de departajare din punctul de pedeapsă (3 lovituri şi apoi câte o lovitură, eliminatoriu);

Criteriile de calificare din faza grupelor – Se califică în faza optimilor de finală echipele clasate pe locurile 1 si 2 din cele 7 grupe, iar pentru a întregi cele 16 echipe (optimi de finală) se adaugă cele mai bune două echipe clasate pe locurile 3. În prima urnă valorică vor intra cele 7 echipe de pe locul 1, la care se va alătura cea mai bună echipă de pe locul 2. A doua urnă va fi formată astfel: 6 echipe de pe poziţiile 2 + două echipe de pe locul 3.

Informaţii suplimentare: Szilagyi Ştefan, nr. Tel. 0744.504.136.