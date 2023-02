Sute de sătmăreni au fost în tribune la meciul CFR Cluj – Lazio Roma

Campioana României a remizat în alb în retur, dar a fost eliminată din Conference League

Aproximativ 16.000 de spectatori au fost pe stadion joi seara, pentru a o susţine pe CFR Cluj în returul cu Lazio Roma, din 16-imile Conference League. Însă după mai bine de 90 de minute de joc, tabela a rămas intactă, astfel că ardelenii îşi încheie aventura europeană. Amintim că în tur, Lazio s-a impus cu 1-0. În tribune s-au aflat sute de spectatori, fani ai acestui club, ori care şi-au dus copiii să urmărească un meci european.

Meciul a fost unul echilibrat, ardelenii nereuşind să trimită nici măcar un şut pe poartă.

“Un joc fantastic, împotriva unui adversar mult mai valoros, favorit la câştigarea competiţiei. Dacă n-ai noroc, în fotbal şi-n viaţă e greu. Astăzi ne-a lipsit norocul. În plus, ne-a lipsit un arbitru inspirat. N-ai voie să opreşti trei contra unu pentru un fault. S-au lovit doi jucători de la Lazio genunchi în genunchi. Acolo era aproape gol, eram 11 la 11 şi ar fi fost altul meciul. Am avut câteva ocazii mari. Nu am ce să le reproşez băieţilor, au fost fantastici. Mi-a plăcut şi atitudinea publicului. Băieţii şi în zece contra 11 au creat ocazii mari. Pe Krasniqi nu cred că am norocul să-l antrenez prea mult. Cred că va pleca”, a declarat antrenorul Dan Petrescu.

Au jucat:

CFR Cluj: Scuffet – Manea (Braun ’84), Kolinger, Burcă, Camora – Deac (Hoban ’78), Cvek, Muhar, Krasniqi (Petrila ’84) – Malele (Birligea ’70), Janga (Yeboah ’84). Antrenor: Dan Petrescu.

Lazio Roma: Maximiano – Lazzari, Gila, Casale, Hysaj – Luis Alberto (Cataldi ’76), Vecino, Basic – Romero (Cancellieri ’66), Immobile, Felipe Anderson. Antrenor: Maurizio Sarri.