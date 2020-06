Sute de reclamaţii pe facturi umflate şi practici comerciale incorecte în service-urile auto

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a demarat o serie de controale la service-urile auto din întreaga ţară, în urma sutelor de reclamaţii, în cursul anilor 2019 şi 2020, primite de la consumatori şi transportatori privind practici comerciale incorecte şi facturi umflate, a declarat directorul general al ANPC, Paul Anghel, citat de Agerpres.

„Analizând informarea pe care o oferă service-ul auto în legătură cu ora de manoperă afişată şi cuantumul aceleiaşi ore aflate pe factură care ar urma să fie achitată fie de consumator şi în unele cazuri de către asigurator, rezultă nişte valori diferite, de la 59,9 lei plus TVA până la 350 lei plus TVA, sau uneori chiar şi 1.000 lei plus TVA pentru acelaşi autoturism efectuând aceeaşi operaţiune”, afirmă directorul general ANPC.

Unitatea reparatoare viciază acordul consumatorului, expunându-i acestuia două argumente aflate în totală contradicţie cu orice mecanism legal de stabilire a preţului unor servicii, respectiv „Nu te interesează preţul deoarece plăteşte asiguratorul” şi „Ne ocupăm noi de tot, tu doar trebuie să semnezi aceste hârtii”.

Facturile „umflate” inclusiv cu ore de manoperă cu 500% mai mari decât preţurile practicate în mod normal afectează consumatorul din două perspective: una ar fi aceea a creşterii costurilor de asigurare în anul următor, iar pe de altă parte există situaţii în care, din cauza diferenţelor uriaşe de costuri, inclusiv cu preţurile anumitor piese auto, până la valori de neacceptat pentru asigurator, consumatorul va fi incapabil să intervină în conflictul creat de o creştere nejustificată a unor costuri între service-ul auto şi compania de asigurări.

Consumatorul trebuie să se informeze în prealabil asupra tarifelor şi să solicite un deviz estimativ

Acesta oferă şi câteva sfaturi consumatorilor, primul vizând informarea în prealabil asupra tarifelor înainte de a lăsa autoturismul şi solicitarea unui deviz estimativ al intervenţiei. Service-urile sunt obligate să afişeze preţurile cu TVA într-o manieră vizibilă şi lizibilă în zona de recepţie a clientelei şi să precizeze modul de calcul utilizat, respectiv ora fizică sau baremurile de timp/ora tehnologică pentru reparaţii furnizate de producător.

De asemenea, service-ul este obligat să furnizeze o factură, care este emisă în dublu exemplar, originalul fiind remis clientului însoţit de chitanţă (formularul fiscal) sau chitanţă eliberată de POS (la plata cu card).

„Dacă factura vi se pare excesivă ca valoare, solicitaţi o verificare, cu catalogul de operaţii tehnologice, cu ajutorul personalului. În cele mai multe cazuri, acesta se găseşte sub forma unui fişier informatic în programul de editare al facturii. De asemenea, solicitarea unui deviz vă ajută să estimaţi costurile şi nu vă angajează. El trebuie să conţină: descrierea precisă a lucrărilor care se vor efectua, costul manoperei, lista pieselor de schimb necesare, termenul de reparaţie, durata de valabilitate a devizului. Dacă devizul este semnat de ambele părţi, el se poate transforma astfel într-un contract comercial şi trebuie să se emită o notă de comandă pentru reparaţie”, explică Anghel.