Sute de mii de oameni la marșurile anti-Trump

Sute de mii de oameni au ieşit în stradă, sâmbătă, la „Marşul femeilor” anti-Trump, la doar o zi după învestirea oficială a noului lider la Casa Albă. Manifestaţia pentru apărarea drepturilor civice are loc în mai toare marile metropole americane. Pe de altă parte, în alte 20 de state au avut loc acţiuni similare.

Potrivit The Guardian, numai la Washington s-au strâns peste jumătate de milion de participanţi. Actriţa Scarlett Johansson a ţinut un discurs emoţionant, Madonna le-a spus celor din stradă „Bine aţi venit la revoluţia iubirii”, iar Alicia Keys a cântat „Girl on Fire”

Mii de oameni s-au adunat şi pe străzile din New York, Boston, Chicago sau Los Angeles. Chelsea Handler conduce un marş asemănător în Park City, Utah, unul dintre cele peste 150 de marşuri de solidaritate planificate numai în Statele Unite.

Alte staruri care au spus că vor lua parte la marşul de la Washington sunt actriţele din „Orange Is The New Black”, Uzo Aduba, Lea DeLaria şi Diane Guerrero. Organizatorii declară că o serie de alte celebrităţi fie vor participa la marş, fie îşi vor exprima solidaritatea cu demonstranţii în alte moduri. Printre starurile care s-au declarat în acord cu organizatorii marşului se numără Katy Perry, Julianne Moore, Cher şi Debra Messing.

* Manifestanţi strânşi la Ciudad de Mexico au construit un zid din carton pe care au instalat o efigie a lui Donald Trump, în faţa Ambasadei Statelor Unite. Mulţimea a dărâmat apoi zidul, după care a lovit cu pumnii şi a dat foc efigiei, relatează Sky News, potrivit News.ro.

„Suntem împotriva construirii zidului şi protestăm pentru că Guvernul mexican nu a reacţionat la ameninţările lui Donald Trump aşa cum au vrut oamenii”, a spus unul dintre protestatari.

“Guvernul (Trump – n.r.) spune că mexicanii vor plăti pentru construcţia zidului. Ceea ce îi transmit mexicanii lui Trump este că nu suntem de acord cu ridicarea zidului”, a adăugat el.

Trump a reiterat, în prima sa conferinţă de presă după victoria în alegeri, că americanii vor finanţa bugetul în vederea construirii zidului de la frontiera dintre Statele Unite şi Mexic, însă Mexicul va rambursa banii. Această rambursare, a spus el, se va face sub formă de ”taxe” sau sub alte formă de plată. Mexicul a subliniat în mai multe rânduri că nu va contribui cu vreun peso la construirea acestui zid.

* Sute de persoane au luat parte sâmbătă la o manifestaţie în favoarea drepturilor femeilor în faţa Ambasadei Statelor Unite de la Berlin, în ziua în care la Washington este aşteptat un important marş politic cu un mesaj similar către noul preşedinte Donald Trump, învestit vineri în funcţie, transmite DPA.

Mitingul de solidaritate de la Berlin a fost organizat de Democraţii din străinătate, filiala Partidului Democrat din SUA pentru cetăţenii americani care trăiesc peste graniţe, a precizat poliţia germană.

Manifestanţii au scandat „Nu există pace fără justiţie” şi au arborat pancarte cu mesajul „Trump nu este berlinez”, aluzie la discursul ţinut în 1963 de Kennedy în Berlinul occidental.

* Mii de protestatari se adunaseră pentru manifestaţii similare şi în Marea Britanie. La Londra, demonstranţii au scandat în drum spre Trafalgar Square sloganuri ca „Relaţie specială, spuneţi nu” sau „Femei obraznice, uniţi-vă”, aluzie la un comentariu făcut de Trump în cursul campaniei electorale la adresa fostei sale rivale Hillary Clinton.

* La Viena, temperaturile sub zero grade au subţiat la doar câteva sute rândurile celor circa 2000 de oameni adunaţi iniţial pentru protestul anti-Trump, ocazie cu care o statuie a lui Johann Strauss a fost decorată cu o pălăriuţă roz cu urechi de pisică, a transmis Reuters.

* Şi la Geneva, circa 1000 de persoane s-au adunat pentru un marş, în cea mai mare parte femei şi copii, a anunţat poliţia.

* La Sydney, în Australia, circa 3.000 de bărbaţi şi femei au protestat în Hyde Park şi apoi la consulatul SUA. Alte 5.000 de persoane au manifestat la Melbourne. În Noua Zeelandă s-au desfăşurat marşuri în patru oraşe, cu un total de circa 2.000 de participanţi. Sute de oameni au protestat şi la Tokyo, inclusiv expaţi americani. La Nairobi, în Kenya, o manifestantă din grupul de câteva sute care au defilat cu pancarte şi au intonat cântece de protest americane a explicat că noul preşedinte american nu pare să respecte drepturile femeilor şi nici pe cele ale minorităţilor sexuale.

* Sâmbătă, în întreaga lume erau prevăzute circa 670 de marşuri, cu un total de două milioane de participanţi împotriva noului preşedinte al SUA. Celebrităţi ca militanta Bianca Jagger, cântăreaţa Charlotte Church sau actorul Ian McKellen şi-au exprimat pe reţelele de socializare susţinerea faţă de manifestanţi.

* Mii de australieni, dar şi neozeelandezi, bărbaţi şi femei, au dat startul sâmbătă seriei de manifestaţii împotriva lui Donald Trump prevăzute în cursul zilei în mai multe ţări din întreaga lume şi în SUA, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.

Mii de bărbaţi şi femei au defilat la Sydney şi Melbourne, în Australia, şi la Wellington şi Auckland, în Noua Zeelandă, în cadrul acestui ”Marş al femeilor” care protestează împotriva dispreţului arătat cu regularitate faţă de femei de cel care a devenit vineri noul preşedinte al SUA.

Vineri, la Washington au avut loc mai multe manifestaţii, dintre care unele au degenerat în violenţe, care s-au soldat cu 200 de arestări.