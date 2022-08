Sute de handbalişti aşteptaţi la Memorialul Mircea Dohan



Tradiţionalul turneu de la Carei ajunge la ediţia a 10-a

Municipiul Carei are o serie de competiţii sportive cu tradiţie, care an de an adună sute de participanţi. Asociaţia Club Sportiv Mircea Dohan, în parteneriat cu Asociaţia Club Sportiv Team Cristian Gaţu, organizează în zilele de 26 şi 27 august 2022 a 10-a ediţie a “Memorialului Mircea Dohan”, destinat juniorilor III şi junioarelor III (născuţi/ născute 2008-2009), eveniment handbalistic realizat sub egida Federaţiei Române de Handbal.

Conform organizatorilor, la turneul internaţional de handbal “Memorialul Mircea Dohan” au fost invitate să participe echipele de juniori ale cluburilor:

• fete – junioare III: CS Marta Baia Mare (Maramureş), Karpaty Ujgorod (Ucraina), AHC Valeria Motogna Zalău (Sălaj), Alpha Oradea (Bihor), Balmazujvarosi Leany KSE (Ungaria), Viitorul Cluj Napoca, ACS Arieşul Turda (Cluj), HC Foieni, Atletik LPS Satu Mare, KKS Cămin, Partium Handbal Satu Mare, Handball Carei (Satu Mare);

• băieţi – juniori III: Fehergyarmati VSE (Ungaria), Academia Minaur Baia Mare, Academia Baia Mare, CSS Seini, CS Marta Baia Mare (Maramureş), Alpha Oradea (Bihor), CS ADEP Satu Mare şi LTG Satu Mare (Satu Mare).

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc vineri, 26 august, cu începere de la ora 10, la Sala de Sport a Colegiului Tehnic “Iuliu Maniu” Carei. Conform organizatorilor, vor fi prezente nume grele din lumea handbalului românesc, şi anume Cristian Gaţu, Radu Voina, Gabriel Kicsid, Mariana Tîrcă, Valeria Motogna, Alexandru Stamate, Ioan Marta. Prezentatorul evenimentului va fi Victor Mihalcea

Astfel, meciurile se vor desfăşura în patru locaţii: Sala de Sport a Colegiului Tehnic “Iuliu Maniu” Carei, Sala de Sport a Liceului Teoretic Carei, Sala de Sport din Căpleni, Sala de Sport din Foieni. Alte detalii cu privire la programul competiţional vor fi furnizate în următoarele zile, pe pagina oficială a evenimentului www.facebook.com/MemorialulMirceaDohan.