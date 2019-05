Sute de copii au învăţat lucruri esenţiale despre igiena mâinilor (Foto)

Spitalul de Urgenţă Judeţean Satu Mare s-a alăturat în acest an campaniei mondiale “Salvează vieţi: Igiena mâinilor”. Drept urmare, vineri între orele 10:00 – 12:00, în Piaţa 25 Octombrie din municipiul Satu Mare, SJU a organizat un eveniment dedicat conştientizării importanţei igienei mâinilor în prevenirea infecţiilor.

Dacă în 2018 evenimentul a fost organizat în incinta spitalului, în acest an totul s-a petrecut în atenţia sătmărenilor. Piaţa 25 Octombrie a fost însufleţită de sute de copii veniţi de la grădiniţe, dar şi de elevi, care au învăţat lucruri esenţiale despre igiena mâinilor. Tricourile şi baloanele portocalii şi inscripţionate au atras atenţia tuturor cetăţenilor.

“Am vrut să facem altceva, trebuie din şcoli să se înveţe despre importanţa igienei mâinilor, drept urmare i-am invitat şi pe copiii din şcoli să ni se alăture azi. Practic, spălatul mâinilor este un gest atât de banal, dar care contează foarte mult în domeniul prevenirii infecţiilor. După ediţia de anul trecut am observat că personalul medical şi-a schimbat atitudinea şi conştientizează mai mult decursul actului medical”, a explicat directorul medical Raluca Tarba.

Infecţiile asociate asistenţei medicale reprezintă una dintre cele mai importante cauze de deces şi suferinţă pentru pacienţii spitalizaţi din întreaga lume, astfel încât prevenirea infecţiilor este considerată pe bună dreptate piatra de temelie a siguranţei pacienţilor. Organizaţia Mondială a Sănăt[ţii estimează că anual igiena mâinilor salvează între 5 şi 8 milioane de vieţi. “Îngrijirea sigură pentru toţi – Este în mâinile tale” este mesajul de anul acesta propus de OMS.

“Eu zic că e un succes în fiecare an şi sper să continue şi pe viitor această acţiune, cu atât mai mult cu cât iată că a devenit şi o tradiţie a OMS de promovare a igienei mâinilor murdare, atât în viaţa omului sănătos, cât şi în viaţa pacientului”, a transmis directorul medical Paula Mare.

Şi în acest an cadrele medicale sătmărene s-au bucurat de prezenţa unor experţi în igienă veniţi tocmai din Anglia. Aceştia au fost prezenţi şi în urmă cu un an, arătându-se de-a dreptul încântaţi de medicii şi asistenţii din Satu Mare, dar şi de igiena întâlnită în spitale. ”Este cu adevărat o onoare şi o bucurie să ne reîntoarcem în Satu Mare, eu sunt aici pentru cea de a treia oară. Am reîntâlnit aici oameni care au grijă în tot ceea ce înseamnă igienă, care conştientizează importanţa igienei”, ne-a mărturisit unul dintre specialiştii prezenţi la eveniment.

Elevii s-au implicat şi ei activ în acest eveniment, organizând un moment de dans care a furat atenţia tuturor celor prezenţi. Cei prezenţi au fost încurajaţi şi îndemnaţi să îşi facă poze cu o ramă special pregătită, care avea pe margini forma unor mâini colorate. La eveniment a participat şi managerul Spitalului Judeţean Satu Mare, Adrian Marc, dar şi preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba.