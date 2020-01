Sute de apropiați l-au condus pe ultimul drum pe violonistul Ionică Hainal

Doliu în satele codreneşti, doliu în muzica populară românească. Ionică Hainal, cel care a condus orchestra Ansamblului folcloric Cununiţa din judeţul Satu Mare din 1982 încoace, a fost condus duminică, 19 ianuarie 2020, pe ultimul său drum pământesc.

Cel înzestrat cu har de la bunul Dumnezeu a plecat să cânte-n Ceruri. Pierdere grea pentru folclorul românesc, pierdere grea în familia artistului, un gol imens în scenă, în familia Cununiţei, cel mai reprezentativ ansamblu folcloric al judeţului nostru.

Inima violonistului Ionică Hainal a încetat să mai bată vineri dimineaţă. Vestea trecerii sale în nefiinţă a venit ca un fulger în rândul celor ce-l cunoşteau, apropiaţi, iubitori ai muzicii populare, interpreţi ai cântecului popular cu care a colaborat în utlimii zeci de ani pe scenă. Sute de persoane din toate colţurile judeţului au fost la finele săptămânii acasă la Ionică Hainal, la Soconzel, unii la priveghi, alţii la înmormântare. Au venit să îl conducă pe ultimul său drum pământesc, să se roage împreună cu soborul de preoţi pentru sufletul său. De-acum, Ionic[ Hainal cântă în Împărăţia lui Dumnezeu, cum spuneau preoţii ce au oficiat slujba de înmărmântare în curtea casei maestrului. “Noi nu te vom uita niciodată!”, au spus într-un glas cei ce au venit duminică cu flori şi cu coroane la înmormântarea lui Ionică Hainal. A fost ultimul său spectacol aici, pe pământ. Orchestra Ansamblului Cununiţa, membri ai ansamblului de la începuturile sale, au plâns şi s-au rugat pentru sufletul celui adormit. Instrumentiştii, în ciuda frigului de afară, în timp ce oamenii sărutau Sfânta Cruce, lângă sicriul cu trupul neînsufleţit, au început a cânta ca la un spectacol, în acorduri codreneşti, pentru cel care nu mai e printre noi, cel care le-a fost mentor, îndrumător în descoperirea tainelor viorii, Ionică Hainal.

Născut la 22 august 1956

“Ionică al nostru”, cum îi spuneau toţi cei prezenţi, a venit pe lume în 22 august 1956, reuşind de-a lungul vieţii sale să transmită prin măiestria cu care mânuia vioara trăirile codrenilor. Iubea vioara enorm de mult, era viaţa sa, cum ne spunea şi Leontina Dorca, binecunoscuta interpretă a cântecului popular alături de care Ionică Hainal şi-a desăvârşit o carieră artistică demnă de lăudat, o carieră de pe urma căreia noi, iubitorii folclorului, am primit adevărate comori. Ionică Hainal şi-a început activitatea la Ansamblul “Codruleţul” din Tăşnad, unde a făcut şi stagiul militar, în anul 1975. Din anul 1982 şi până în prezent, maestrul viorii a condus orchestra Ansamblului folcloric Cununiţa.

Ansamblul Cununiţa a venit la înmormântarea maestrului. Adulţi, copii, cu toţii au plâns în jurul sicriului. O despărţire grea de un om bun care a fost mereu alături de toţi cei care au făcut parte din familia Cununiţa, generaţie după generaţie. Cu lacrimi în ochi, în curte la Soconzel, Leontina Dorca ne spunea: “După o viaţă petrecută împreună pe tărâmul folclorului românesc şi codrenesc, în primul rând, după 45 de ani de muncă intensă, realizări, spectacole, turnee, Ionică ne cheamă la ultimul spectacol din viaţa sa. Dumnezeu să te aibă în pază şi de acolo, de Sus, să ne veghezi”. Interpreta Maria Carmen Sas spunea la rândul său că plecarea fulgerătoare a lui Ionică Hainal nu se poate descrie în cuvinte: “Mulţumirea noastră sufletească, a mea în primul rând, e că Dumnezeu ne-a orânduit ca anul trecut la Festivalul codrenesc de la Oţeloaia să prezentăm albumul său. Poate că aşa a trebuit să fie, ştia Dumnezeu ce urmează şi ne-a ajutat să fructificăm o parte din nestematele ce Ionică Hainal le-a dăruit publicului atâţia zeci de ani. Durerea despărţirii de el e cu atât mai mare cu cât la final de ianuarie urma să facem un spectacol de lansare şi, spre durerea noastră, îl conducem pe ultimul drum…”.

“Ionică Hainal – Ceatarâş din Soconzel”

Ionică Hainal a reuşit de-a lungul anilor să se impună ca unul dintre cei mai valoroşi instrumentişti ai codrenilor. Nestematele folclorului codrenesc interpretate de violonistul Ionică Hainal au fost aşezate pe albumul muzical “Ionică Hainal – Ceatarâş din Soconzel”, lansat la ediţia din 2019 a Festivalului Codrenesc de la Oţeloaia. La înmormântarea lui Ionică Hainal au fost prezenţi şi numeroşi membri ai Ansamblului Cununiţa din prima generaţie. Florica David îşi aminteşte că era copil, parte a primei generaţii, în anul 1982, iar Ionică Hainal, pe vremea aceea, le bucura inimile. Toate generaţiile au cuvinte de laudă pentru omul Ionică Hainal. Călin Bledea, membru al Ansamblului Cununiţa în anul 1989, îşi aminteşte de Ionică Hainal ca sufletul ansamblului. Violonistul Cosmin Petruţ spunea: “Toţi am fost cândva copii mici şi toţi am început să cântăm în orchestra condusă de Ionică Hainal. Am crescut lângă Ionică… Am venit acum pentru ultimul concert…”.

Toată lumea a plâns plecarea lui Ionică Hainal în Ceruri. De la ceatarâşul din Soconzel au învăţat foarte mulţi tineri să cânte corect folclorul codrenesc, dansurile din Codru, şi, aşa cum ne mărturiseau mulţi, au învăţat ce e umorul, ce înseamnă să fi om bun şi iubitor. Am remarcat la înmormântarea maestrului Ionică Hainal, alături de familie, căreia îi transmitem sincere condoleanţe, mulţi interpreţi ai cântecului popular românesc, amintindu-i aici pe Nicolae Mureşan, Ana Holdiş Pop, Georgiana Marina, Adrian Paşca, îndrumătorul Ansamblului Ceatăra din Carei, membrii Asociaţiei Codrenii, primari, consilieri din judeţ.

Trecerea în nefiinţă a celui care timp de 38 de ani a condus orchestra celui mai reprezentativ ansamblu folcloric codrenesc al judeţului Satu Mare este o pierdere imensă nu doar pentru codreni, ci pentru tot ce înseamnă folclor autentic românesc. Aşa cum mărturisea Ana Holdiş Pop, “de fapt, Ionică Hainal nu a plecat pentru că muzica lui rămâne veşnic alături de noi, în inimile noastre… Zona de Codru pierde foarte mult prin trecerea lui Ionică Hainal în nefiinţă pentru că el era sufletul acestei zone”.