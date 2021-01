Satu Mare: Sute de apeluri, nimeni nu răspunde la Policlinica Veche (Video)

Nu este prima oară când primim astfel de reclamaţii, dar se pare că problema nu a fost rezolvată. Despre ce este vorba? Un sătmărean ne-a căutat marţi, 12 ianuarie 2021, la redacţie, nemulţumit că nu-i răspunde nimeni la telefon, la Policlinica Veche din Satu Mare.

“Locuiesc în Micro 16 şi am zis că vin până la policlinică după ce am sunat de nenumărate ori, luni şi marţi, pentru că am o problemă de sănătate. Nu mi-a răspuns nimeni la numărul 0261.770.046. De fapt a răspuns o dată, o doamnă, după zeci de apeluri, dar mi-a spus să revin cu un apel şi a închis. Când am ajuns la policlinică mi s-a transmis că programările se fac doar telefonic… Ce ar trebui să fac dacă la telefon nu-mi răspunde nimeni, iar la faţa locului nu se pot face programări. Este bătaie de jos la adresa cetăţenilor”, ne-a transmis sătmăreanul I.U.

Iată şi o filmare cu lista de apeluri a reclamantului: