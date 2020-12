Superstiţii în judeţul Satu Mare la cumpăna dintre ani! Carne de peşte, nu pasăre!

Revelionul nu este o sărbătoare religioasă, ea reprezentând trecerea de la un an la altul conform calendarului oficial pe care îl folosesc majoritatea ţărilor lumii la ora actuală, dar cumpăna dintre ani este momentul de care se leagă cele mai multe tradiţii populare, datini şi superstiţii. Aproape că nu există om care nu ar dori să cunoască ce îl aşteaptă în anul ce vine, ce îi rezervă viitorul, sau cum ar putea influenţa spre bine evenimentele care vor avea loc.

Carne de peşte, nu pasăre!

Fiecare nou început, astfel şi noul an este un prilej de speranţe de mai bine şi dacă se poate, încercăm să şi facem ceva în acest sens. În zona noastră există foarte multe practici moştenite din moşi-strămoşi, prin care oamenii caută să afle ce le rezervă noul an, sau prin care vor să atragă norocul şi bunăstarea de partea lor.

Una dintre cele mai răspândite superstiţii spune că în noaptea de Revelion trebuie să mănânci peşte ca să te poţi strecura printre probleme şi obstacole în noul an, ca peştele în apă. De asemenea, se spune că în prima zi a noului an nu e voie să se consume carne de pasăre, pentru că îţi va zbura norocul. Alimente recomandate pentru noaptea dintre ani sunt lintea, fasolea, dovleacul sau seminţe de dovleac, boabele multe aducând belşug, precum şi mămăliga, care prin culoarea sa aurie atrage bunăstarea în casă. Se mai spune că trebuie să mâncăm struguri sau stafide în noaptea de Anul Nou pentru a avea mulţi bani în anul care vine. Pentru a scăpa de sărăcie, încercaţi să nu duceţi datoriile vechi în noul an, pentru că acestea atrag noi datorii şi lipsuri. De asemenea, nu este bine să împrumuţi bani în prima zi din an.

Bani în buzunar

Noul an trebuie să ne prindă, în mod obligatoriu cu bani în buzunar, pentru a ne bucura de câştiguri şi bunăstare tot anul ce vine. Cine pleacă de acasă, pe masă trebuie să lase neapărat bani, apă şi o felie de pâine, ca acestea să nu lipsească niciodată din casă. Unele superstiţii spun că acestea se lasă pe masă cu scopul ca dacă duhurile anului intră în cămin să găsească tot ce doresc, astfel şi ele vor răsplăti tot anul bunătatea gazdelor.

Se spune că spiritele rele se sperie de lumină şi de zgomotele puternice. De aceea, pe vremuri şi chiar şi în prezent, în unele locuri, se plezneşte din bici pentru a alunga spiritele malefice din anul care vine. De aici se trage şi utilizarea petardelor, pocnitorilor şi artificiilor.

Pragul casei trebuie trecut prima dată de un bărbat

De 1 ianuarie, tradiţia spune că prima persoană care îţi intră în casă trebuie să fie un bărbat, ca să te bucuri de protecţie şi noroc în anul ce începe. Este foarte important şi primul gând cu care treci pragul dintre ani, pentru că acesta se îndeplineşte. De aceea, e bine să ai pregătită o dorinţă pentru acest moment şi concentrează-te la ea. Făgăduinţele la cumpăna dintre ani nu sunt prea uşoare de respectat, dar aduc schimbări pozitive în viaţa omului.

În noaptea dintre ani trebuie să purtăm o haină nouă, care simbolizează schimbarea şi prospeţimea, precum şi ceva roşu, care aduce bună dispoziţie pe tot anul. Culoarea roşie ne apără de spiritele rele şi privirile malefice, aşa cum îi fereşte şi pe cei mici de deochi. Şi pocnitura şampaniei are menirea de a alunga răul din noul an, iar de pe masa de Revelion nu e voie să lipsească nici ceva dulce, care să îndulcească anul ce începe.

O bucăţică de plumb topit la miezul nopţii dintre ani şi turnat într-un pahar cu apă rece, prin figura pe care o formează ne poate arăta principalul eveniment care va determina schimbările din noul an. Tot din pumb, fetele de măritat pot afla când le vine ursitul. Plumbul se toarnă în fir subţire şi câte boabe rotunde se desprind, atâţia ani vor mai trece până la nunta lor. Dacă se formează o gaură rotundă, în formă de inel, momentul cel mare este foarte aproape! E foarte important ca plumbul să fie turnat de fata în cauză, nu de altcineva.

Calendarul de ceapă

Calendarul de ceapă pe care îl putem face în prima zi a anului are rol de predicţie meteorologică. O ceapă mai mare se taie în două şi se desface în foi. Se desprind primele 6 foi de pe ambele jumătăţi şi se aşează pe o tavă în ordine crescătoare. Fiecare cupă astfel formată reprezintă câte o lună a următorului an. Se pune sare în fiecare cupă şi se lasă aşa într-un loc întunecat. Umiditatea care se adună în ele ne arată cât de ploiasă va fi luna pe care o reprezintă.