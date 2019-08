Supercupa: Liverpool – Chelsea, ora 22.00

De la ora 22:00 se joacă în această seară pentru Supercupa Europei la fotbal. Meciul în care se întâlnesc campioanele Ligii Campionilor şi Europa League se va desfăşura la Istanbul.

Este vorba de Liverpool şi Chelsea, două echipe din Anglia. După cum am mai scris, finala va fi arbitrată în premieră de o femeie, de franţuzoaica Stephanie Frappart. Ea va fi ajutată de asistenţii Manuela Nicolosi şi Michelle O’Neal. Arbitru de rezervă va fi turcul Cuneyt Cakir. Meciul va fi transmis în direct de Digi Sport, Look Plus şi Telekom Sport.