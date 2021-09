Supă de agrişe

Ingrediente:

– 500 g de agrise coapte,

– 4-6 linguri de zahar (dupa gust),

– 500 g de lapte,

– 150 g de smantana dulce pentru gatit (sau 2 galbenusuri de oua),

– 3 linguri de faina sau 2 linguri amidon alimentar (se poate inlocui cu praf de budinca cu frisca sau cu vanilie),

– circa 7-800 ml apa, putina sare.

Mod de preparare:

Agrisele curatate si spalate se pun la fiert in apa, cu un varf de cutit de sare si 1-2 linguri de zahar. Cand fructele s-au fiert, faina, amidonul sau budinca, ce anume folosim, amestecam cu 2-3 linguri de zahar si adaugam treptat laptele, cu grija, sa nu faca noduri. Se toarna apoi compozitia in supa si se fierbe la foc mic, amestecand, pana cand obtinem consistenta dorita. Dupa ce se ia de pe foc si se raceste la circa 70-80 grade C si se adauga smantana, sau galbenusurile amestecate cu o lingura de zahar. Daca e nevoie, se mai poate adauga zahar. Se pote servi ornat cu frisca, sau frunze de menta.