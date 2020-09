Sunteţi de acord cu majorarea pensiilor cu 40%?

Parlamentul a votat în 22 septembrie majorarea pensiilor cu 40%, amendament susţinut de PSD la legea rectificării bugetare. Premierul Ludovic Orban acuză PSD de iresponsabilitate. El a anunţat că Executivul va ataca la CCR.

„PSD a arătat că este duşmanul României. Iresponsabilitatea PSD riscă să arunce România într-o criză economică pe care abia ce am depăşit-o. Să votezi în condiţiile unei contracţii economice, care a dus la o lipsă de venituri, majorări de 6,7% din PIB, fără existenţa niciunui venit suplimentar, demonstrează că PSD-ul este de fapt inamicul public numărul 1 al României şi al economiei româneşti. Readuc aminte că Guvernul pe care îl conduc a majorat punctul de pensie cu 14%, în cifră absolută 177 de lei, cea mai majorare a punctului de pensie din istoria majorării punctului de pensie, şi asta în condiţii de criză economică. Pentru a putea compara, vă spun că nu există altă ţară europeană care să fi crescut pensiile în perioadă de criză economică generată de pandemie, decât Germania, puternica economie germană şi-a permis să crească pensiile doar cu 3,1% pentru pensionarii din fosta Germanie de Vest şi cu 4,1% pentru pensionarii din fosta Germanie de Est. În privinţa alocaţiilor, Partidul Naţional Liberal din 2004 este singurul partid care a crescut alocaţiile, în 2007, în 2008, în 2015, în 2019. În 2015 şi în 2019 a reuşit creşterea alocaţiilor fiind în opoziţie. Votarea de către majoritatea PSD a unei legi de dublare a alocaţiilor în acelaşi an în care Partidul Naţional Liberal dublase alocaţiile la Legea bugetului de stat a fost un act populist, fără niciun fundament economic şi fără niciun fel de bază în veniturile reale existente pentru bugetul de stat. Cu toate astea, am ţinut cont de nevoia copiilor de a creşte alocaţiile şi am asigurat creşterea alocaţiilor în cinci etape succesive. Prima etapă de creştere cu 20% a fost începând cu luna august şi deja în septembrie alocaţiile plătite au fost majorate cu 20%. Este maximum pe care îl poate suporta economia românească astăzi”, a spus premierul Orban.

Ca urmare, vă punem următoarea întrebare: