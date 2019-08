Sunteţi de acord ca parcul de lângă Turnul Pompierilor să se numească „Parcul Rudolf Fatyol”?

A doua zi de la ceremonia de înmormântare a lui Rudolf Fatyol, un mare vilonist, fost director al Filarominici „Dinu Lipatti”, primarul Kereskenyi Gabor, încă sub imperiul sentimentelor de regret după artist, a propus ca parcului din jurul Turnului Pompierilor, aflat în spatele filarmonicii, să i se dea numele „Parcul Rudolf Fatyol”.

„În memoria maestrului dr. Fátyol Rudolf şi în semn de respect pentru toată activitatea lui, voi propune Consiliului Local Satu Mare un proiect prin care să atribuim parcului din jurul Turnului Pompierilor denumirea Parcul dr. Fátyol Rudolf. Consider că acel parc care actualmente nu are niciun nume, aflându-se în imediata vecinătate de acea locaţie unde şi-a petrecut viaţa marele maestru, este apropiat de filarmonică, am considerat că este oportună această decizie, această iniţiativă. Bineînţeles decizia va aparţine doamnelor şi domnilor consilieri locali. Eu am luat această iniţiativă apreciind că foarte mulţi sunt în asentimentul meu, nu numai cetăţenii melomani care l-au cunoscut, ci şi acei concitadini ai noştri care consideră că munca depusă de Rudolf Fatyol a creat un plus valoare municipiului Satu Mare. Trebuie să avem grijă de valorile noastre, şi eu mă bucur că avem aceste valori de care putem să ne mândrim”, ne-a declarat Gabor Kereskenyi.

Cel mai longeviv manager al unei instituţii de spectacole din ultimii 100 de ani, lucru atestat de Diploma de Excelenţă primită din partea Uniunii Criticilor, Redactorilor şi Realizatorilor Muzicali din România, dr. Rudolf Fátyol a petrecut 28 de ani în fruntea filarmonicii sătmărene, fiind cunoscut ca un violonist de clasă, nu doar în municipiul şi judeţul nostru, ci şi în ţară şi străinătate. S-a născut în 1957, în Carei, într-o familie de artişti. A luat pentru prima oară vioara în mână la vârsta de 6 ani, tatăl, bunicul şi unchiul fiind pentru el modele de urmat în viaţă, dar şi în carieră. A absolvit Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde a studiat sub îndrumarea maestrului Ştefan Ruha. Din anul 2003 deţine titlul de doctor în artă şi interpretare muzicală cu teza „Sonatele şi concertele pentru vioară de W.A. Mozart”. A fost conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Muzică a Universitãţii din Debrecen (Ungaria). Palmaresul său include Premiul U.S.I.U. (United States International University) din San Diego (California), Premiul II ex-aequo (premiul I nu s-a acordat) la concursul ,,Abbado” (Italia 1987). În 2004 primeşte titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Satu Mare, iar în 2011 titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Carei. Tot în 2011 a fost distins cu Meritul Cultural în Grad de Cavaler. În cei 30 de ani de activitate artistică (peste 500 de concerte şi recitaluri) Rudolf Fátyol a susţinut concerte în Europa, Israel, China şi Taiwan.

Rudolf Fatyol s-a stins din viaţă în dimineaţa zilei de 22 iulie 2019, la vârsta de 62 de ani.