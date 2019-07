Sunt mulţumit! Am promovat echipa în Liga 3!

Spune Zoltan Ritli, antrenorul echipei de fotbal de la CSM-Olimpia

Chiar de la constituirea echipei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal, în iunie 2018, obiectivul declarat şi asumat, de conducere, de antrenori, a fost acela de a promova în Liga 3.

Obiectivul a fost atins, iar după barajul cu Minerul Rodna, echipa a promovat oficial în Liga 3. Împreună cu antrenorul Zoltan Ritli am refăcut câţiva din paşii făcuţi până la Liga 3.

Felicitări Zoli! Ai readus echipa în Liga 3 într-un moment în care mulţi dintre noi au crezut că fotbalul a fost înmormântat la Satu Mare.

Mulţumesc pentru felicitări. Dar promovarea a fost realizată în primul rând de cei care au fost în teren, jucătorii. Ei au dus greul. Apoi vine conducerea adminstrativă, noi antrenorii şi toţi ceilalţi.

A fost greu?

Deşi s-ar părea că fost uşor, n-a fost chiar aşa. Adevărat am cuprins în lot mare parte din jucătorii de valoare din judeţ. Dar procesul de omogenizare a durat ceva timp după care au venit şi rezultatele. Una peste alta însă sunt mulţumit. Am câştigat campionatul judeţean, am trecut de baraj, am promovat în Liga 3. Ne-am îndeplinit obiectivul.

Ce urmează?

O scurtă vacanţă şi pentru mine şi pentru jucători. După care, pe 10 iulie vor începe antrenametele cu profesorul Radu Achim căruia îi mulţumesc pe acesată cale pentru tot ce a făcut pe parcursul campionatului. Apoi vom efectua un stagiu de pregătire pe plan local după care, pe 27 iulie începem seria meciurilor amicale.

Jucători noi?

Da, avem în vedere câteva transferuri, dar nu spectaculoase. Încercăm să aducem jucători sătmăreni, tineri, de perspectivă. În acelaşi timp vom încerca să repatriem câţiva dintre mai vechii jucători ai Olimpiei. Dar nu-mi cereţi acum nume. Multe depind şi de bugetul pe care îl vom avea.

Este asigurat bugetul pentru sezonul de toamnă?

Întâi vreau să spun că nu am avut probleme cu banii în acest sezon. Dar pentru Liga 3 este necesar un buget mai consistent. Semnalele mele sunt însă bune din acest punct de vedere. Dar cel mai bine ar fi să-l întrebaţi pe preşedintele clubului, domnul Fogel.

Readucem şi publicul în tribune?

Este unul din obiectivele noastre majore. Prin joc, prin rezultate, sunt convins că putem să aducem cât mai mulţi spectatori la stadion. De altfel, la final de sezon, când am jucat şi cu echipe mai bune, când am avut şi rezultate, am avut şi mai mulţi spectatori.

Mulţumesc Zoli pentru interviu şi mult succes în Liga 3!

Vă mulţumesc şi eu pentru amabilitate, pentru sprijinul acordat pe parcursul campionatului. Vă mai aşteptăm la stadion aşa cum aşteptăm să vină cât mai mulţi sătmăreni.

PS: Un amplu interviu cu Zoltan Ritli puteţi urmări luni seara, de la ora 22.00, pe Informaţia TV.