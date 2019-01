Sună încet adunarea în rândul echipelor din fotbalul judeţean

Sezonul de primăvară va debuta abia în martie

Luna ianuarie e pe sfârşite, vremea s-a mai încălzit aşa că unele echipe din campionatele judeţene de fotbal se gândesc la sezonul de primăvară. Şi, evident, unele dintre aceste echipe şi-au creionat un program de pregătire pentru perioada următoare.

Drept urmare am luat legătura cu conducerile echipelor fruntaşe din Liga 4. Nu cu toate pentru că, în ciuda eforturilor repetate, nu am reuşit să contactăm pe nimeni de la AS Căpleni, echipa aflată pe locul 1 în Seria Crasna a Ligii a 4-a. Dar vom reveni cu informaţii zilele următoare, sigur, şi de la alte echipe din judeţ.

Talna Oraşu Nou începe pregătirile în 9 februarie

De la Lucian Homorozan, antrenorul echipei Talna Oraşu Nou, locul 1 în Seria A din Liga a 4-a, am aflat că prima întâlnire din acest an va avea loc la pe 9 februarie. “Returul începe pe 24 martie aşa că eu consider că sunt suficiente 6 săptămâni de pregătire la acest nivel”, ne-a spus Homorozan. Am mai aflat că pregătirile se vor efectua pe plan local. În plus, până la startul returului, Lucian îşi doreşte să joace 5-6 meciuri amicale. În funcţie de condiţiile meteo, aceste jocuri se vor disputa la Oraşu Nou sau în Ungaria, pe teren sintetic. De la antrenor am mai aflat că se intenţionează aducerea a 2-3 jucători, a unor tineri care au depăşit vârsta junioratului.

Lotul Energiei Negreşti s-a întâlnit ieri

De la Adrian Andreica, conducătorul echipei din Negreşti Oaş am aflat că prima întâlnire din acest an a fost prevăzută pentru miercuri după amiază. Prea multe detalii nu am aflat, despre lot, despre planul de pregătire.

“Ne întâlnim în această după amiază şi vom schiţa planul pentru următoarele săptămâni”. Pentru că e greu de presupus efectuarea unui cantonament, antrenamentele se vor efectua de 2-3 ori pe săptămână la baza sportivă proprie, iar mai târziu, în funcţie de disponibilităţi, se vor perfecta câteva jocuri amicale.

Jucătorii de la CSM Satu Mare şi-au început antrenamentele

Cu siguranţă jucătorii de la CSM-Olimpia Satu Mare sunt cei mai grăbiţi. Ei şi-au reînceput antrenamentele imediat după Anul Nou şi le continuă într-un ritm de 4 şedinţe de pregătire săptămânal. Majoritatea antrenamentelor se desfăşoară la baza sportivă a LPS, la Dinamo. În plus se lucrează mult în sala de forţă acolo unde antrenamentele sunt coordonate de profesorul Radu Achim. Din păcate niciunul din jocurile planificate, cu Csenger, Fehergyarmat, Someşul Dej, nu s-a disputat din cauza ninsorilor şi a terenurilor îngheţate. Dar, jucătorii de la CSM, lider autoritar în Seria B, se prgătesc şi mai pun şi de o miuţă atunci când au programat antrenament în sala de la LPS. Despre noutăţile din lot am scris, aşa că nu vom reveni asupra lor.

Ştiinţa Beltiug mai stă

Vasile Boudi, conducătorul Ştiinţei Beltiug, locul 2 în Seria B, ne-a declarat că nu şi-a chemat jucătorii din vacanţă. “Mă întâlnesc azi cu Dani Feier, căpitanul şi antrenorul nostru. Vom discuta şi vom întocmi un plan de pregătire” a spus Vasile Boudi, ultimul conducător al Olimpiei care a promovat cu defuncta echipă în fosta Divizie A. Eveniment petrecut în urmă cu 20 de ani.

Recolta se “adună” pe 9 februarie

Cosmina Iuhas, antrenorul Recoltei Dorolţ ne-a declarat că sună adunarea pentru jucători pe 9 februarie. Apoi, după câteva zile de pregătiri pe terenul din Dorolţ, lotul fostei divizionare C se va deplasa la 1 Mai acolo unde se va efectua un stagiu de pregătire de 5-6 zile. Vor urma apoi câteva meciuri amicale cu echipele din zonă şi cu unele din Ungaria.