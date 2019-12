Succes remarcabil obţinut de Asociaţia Corală Medieşana a la Roma

Succes remarcabil al unei formaţii corale sătmărene la Roma. Asociaţia Corală Medieşana a participat zilele trecute la Festivalul Coral Internaţional “Chorus Inside Advent” de la Roma, Italia, reuşind să obţină rezultate deosebite prin evoluţia pe măsura efortului depus.

Concursul coral internaţional a ajuns în 2019 la ediţia cu numărul 40, fiind organizat în perioada 29 noiembrie – 2 decembrie.

La Roma, în Italia, Corul Medieşana, a obţinut argintul la ambele probe, muzică tradiţională şi muzică sacră.

Sătmărenii noştri au evoluat pe scenă alături de concurenţi din alte nouă ţări, din inimi răspândind prin glas şi ţinută frumuseţea cântecului românesc. Alături de România, pe scena de la Roma au evoluat coruri din Rusia, Danemarca, Ungaria, Ucraina, Bulgaria, Polonia, Armenia şi Italia.

Preşedintele juriului a fost Pasquale Veleno. Un cor care nu mai are nevoie de nicio prezentare, ar putea foarte bine să spună cititorii noştri care au avut ocazia să îl aplaude la scenă deschisă, Corul Medieşana are o tradiţie de cânt coral de 85 de ani, iar faptul că de Ziua Naţională a României a obţinut aceste remarcabile rezultate la Roma ne face să simţim că am primit cu toţii un dar. Corul din Medieşu Aurit a primit şi premiul special pentru autenticitate, venind acasă cu trei cupe.

Corul Medieşana a susţinut un program minunat, sub bagheta dirijorilor Ioan şi Ileana Petrovici: “Du-te, dor” (Nicodim Ganea – I. Petrovici); Suită corală din Maramureş (Lucian Nireşteanu), “Lino-Leano – de Doi” (Nicolae Ursu), Nuntă Ţărănească (Tudor Jarda). Cu emoţie şi dorinţa de a reprezenta onorabil comuna Medieşu Aurit, judeţul Satu Mare şi România, Asociaţia Corală Medieşana a pornit la Roma. Se întoarce acasă cu rezultate foarte bune şi cu sufletul împăcat, aceste rezultate arătând încă o dată efortul şi munca depusă de aceşti oameni talentaţi care formează şi reprezintă sufletul şi continuitatea Asociaţiei Corale Medieşana.