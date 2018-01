Studiul informaticii se extinde în şcolile sătmărene

În majoritatea ţărilor avansate, elevii sunt iniţiaţi de la vârste fragede în studiul informaticii. Astfel, în Estonia, programarea este parte din trunchiul comun şi este predată în toate şcolile din clasa I. Finlanda şi Germania se pregătesc să facă acelaşi lucru în viitorul apropiat. În Marea Britanie, toţi copiii de 5 – 6 ani învaţă programare la şcoală, nu învaţă doar să editeze un text în Word sau să facă o prezentare în PowerPoint, ci sunt capabili să scrie ei programe şi să le testeze.

Spre deosebire de aceste ţări, în România, Informatica a devenit materie obligatorie la clasa a V-a abia din acest an şcolar. Iniţiativa este apreciată în egală măsura de copii, părinţi şi profesori.

De ce şi-ar alege un tânăr profesia de informatician?

Întrebarea din titlul paragrafului le-am pus-o celor trei invitaţi la o emisiune transmisă la postul de televiziune Informaţia TV, inginerii Marian Vanca, Ionuţ Tripon şi Remus Pirici. Ei sunt angajaţi la o importantă firmă de software din Satu Mare, unde sunt mulţumiţi de salariile pe care le primesc. Acesta este motivul pentru care au venit “acasă”, după ce o perioadă au lucrat la firme mai mari din centre universitare din ţară sau din străinătate.

Să redăm şi câteva titluri din ziare: Meseria în care există şomaj doar dacă nu vrei să munceşti; A început vânătoarea de creiere la Cluj-Napoca; România ar putea deveni viitorul centru mondial IT; Specialiştii din IT nu-şi fac griji pentru ziua de mâine. Doar lecturând aceste titluri, avem o idee despre perspectivele care i se deschid unui absolvent de liceu de matematică-informatică, despre oportunităţile de carieră pe care le are absolventul din acest domeniu.

Claudia Cziprok, inspector de specialitate, ne explică

Pentru a afla în cum sunt iniţiaţi elevii sătmăreni în discipline informatice, am stat de vorbă cu inspectoarei de specialitate dr. Claudia Cziprok. Am rugat-o pe interlocutoare să ne relateze în ce măsură copiii învaţă programare, învaţă să scrie linii de cod, se iniţiază în meseriile care presupun cunoştinţe de acest fel. Redăm câteva din precizările sale.

“În învăţământul preuniversitar există mai multe discipline informatice: 1. Informatică (Algoritmică şi programare), care se predă la liceele teoretice, chiar intensiv la liceele cu profil informatică, de asemenea la nivelul claselor postliceale cu profil de analist programator; 2. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC), care se predă la toate nivelele: gimnazial (sub formă de opţional) şi liceal, la toate profilele; 3. Informatică şi TIC, care este noutate începând din acest an şcolar în planul-cadru pentru gimnaziu, o disciplină atractivă şi de mare interes pentru elevi, profesori şi părinţi. Aceasta are o alocare de o oră pe săptămână în clasele V-VIII. În anul şcolar 2017-2018 se implementează obligatoriu noul curriculum pentru gimnaziu la clasa a V-a, urmând ca în anii şcolari următori să se aplice gradual şi la celelalte clase de gimnaziu.

Programa pentru disciplina Informatică şi TIC

conţine elemente de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, elemente de formare a gândirii algoritmice şi elemente de creativitate în elaborarea de mini proiecte sau rezolvarea unor probleme elementare care vizează aspecte sociale, culturale şi personale. Ca elemente inedite din cuprinsul programei, se pot menţiona: aplicaţiile de tip VR (Virtual Reality), programarea şi controlul unor roboţi prin utilizarea unui mediu virtual, modele grafice 3D”, ne spune Claudia Cziprok.

Perfecţionarea profesorilor

Tot interlocutoarea ne-a relatat că în perioada septembrie-decembrie 2017, la nivelul judeţului, au fost instruite două serii de câte 50 de profesori, printr-un program de formare continuă (prioritar M.E.N.) de abilitare curriculară, Informatică şi TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a, desfăşurat la CCD şi care va continua cu încă o serie, în semestrul doi. Profesorii instruiţi anul acesta urmând să participe la următorul program de formare, Informatică şi TIC pentru gimnaziu – clasa a VI-a, care se va implementa din anul şcolar 2018-2019.

De asemenea, directorii şcolilor, împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor locale au avut şi au în vedere asigurarea dotării minime a laboratorului de informatică cu calculatoare pentru elevi, laptop şi videoproiector pentru profesor, imprimantă şi bineînţeles, Internet.