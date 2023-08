Strategii, orgolii şi interese pentru comasarea alegerilor

Cel târziu în septembrie parlamentul trebuie să ia o decizie privind eventuala comasare a alegerilor de anul viitor.

Insistenţa cu care PNL cere comasarea alegerilor trădează teama liberalilor că ar putea înregistra un mare eşec la toate cele patru alegeri de anul viitor.

Este justificată această teamă? Să ne uităm de sus în jos.

Are PNL un candidat la preşedinţia României deja intrat în conştiinţa alegătorilor ca posibil câştigător? Nu are. Are PNL un candidat la primăria generală a Capitalei unanim recunoscut ca un redutabil contracandidat al actualului primar general Nicuşor Dan, USR, sau Gabriela Firea, PSD? Nu are.

Are PNL o propunere de nerefuzat pentru funcţia de prim ministru în varianta în care se merge pe un tandem PSD-PNL, unui partid revenindu-i funcţia de preşedinte, celuilalt funcţia de prim ministru? Nu are.

Dacă PNL nu are un candidat prezidenţial, nu are un candidat la primăria generală a Capitalei, nu are o propunere fermă pentru funcţia de prim ministru, pe ce se bazează liberalii când se consideră una din cele mai importante forţe politice din România?

Se bazează PNL pe forţele proprii? Nu. Se bazează pe cârja împrumutată de PSD. Comasarea înseamnă un val care să menţină partidul în poziţia de partid guvernamental secundar.

Din momentul în care a acceptat alianţa cu social-democraţii PNL şi-a recunoscut statutul de partid secundar, de partid care acceptă să trăiască în umbra PSD.

Până la urmă după marele congres organizat de „echipa câştigătoare” a lui Florin Cîţu, atunci prim ministru, PNL a devenit un partid de mâna a doua.

Care este principala motivaţie a cererii de comasare a alegerilor avansată de PNL? Teama că AUR va obţine rezultate mai mari, că va depăşi partidul lui Nicolae Ciucă la alegerile parlamentare, iar la prezidenţiale candidatul AUR se va plasa de locul doi, intrând astfel în turul final alături de candidatul PSD.

Un eşec mai răsunător nu poate fi imaginat pentru un partid care a câştigat două alegeri prezidenţiale, din 2014 şi 2019, şi a dat trei prim-miniştri după alegerile din 2020.

Datorită structurilor din teritoriu, graţie numărului mare de primari şi preşedinţi de consilii judeţene liberali şi social-democraţi, comasarea alegerilor parlamentare cu cele locale oferă mari avantaje ambelor partide.

Forţa motrice, motorul alegerilor de anul viitor, la fel ca la toate alegerile, vor fi baronii locali ai PSD şi PNL. Acelaşi rol îl joacă şi baronii locali UDMR în judeţele cu populaţia maghiară din Transilvania.

Pe de altă parte, comasarea prezidenţialelor cu localele va face din George Simion o locomotivă pentru candidaţii AUR la primării şi consilii judeţene.

Este suficient să ne imaginăm confruntările dintre un Nicolae Ciucă împăciuitorist şi un vulcanic George Simion pentru a intui posibilele rezultate în avantajul AUR.

Se înţelege că PSD poate juca la două capete. Pe de o parte poate lăsa să se înţeleagă că va respecta înţelegerea cu PNL de a guverna împreună până în anul 2028, pe de alta nimic nu împiedică PSD să poarte negocieri şi cu AUR. Ca rezervă în cazul în care PNL va obţine rezultate slabe şi nu vor putea realiza împreună o majoritate parlamentară. Pe scurt, PNL este la mâna PSD.

Orgoliul, mândria, onoarea dacă se poate spune aşa, îi determină pe social-democraţi să-şi dorească obţinerea funcţiei supreme în stat. Din anul 2020 PSD nu a câştigat alegerile prezidenţiale.

Pentru palmaresul istoric, pentru viitorul lui politic, PSD este obligat să facă totul pentru a obţine un mandat prezidenţial în anul 2024. Calea cea mai facilă este recurgerea la metoda „răul cel mai mic” din anul 2000, intrarea în turul doi a lui Ion Iliescu cu Vadim Tudor. Acum soluţia ar fi un tur doi al candidatului PSD cu candidatul AUR.

Discuţiile dintre PSD şi PNL despre comasarea alegerilor presupun în primul rând o strategie comună pentru alegerile prezidenţiale.